Wall Street: Μεταβλητότητα στους δείκτες με τα μάτια στραμμένα στην Νvidia

Αν και τα πρώτα λεπτά στην Wall Street ήταν «πράσινα» την Πέμπτη, οι δείκτες δείχνουν πλέον μία νευρικότητα και μικρές διακυμάνσεις, με τους επενδυτές να αναλύουν τα οικονομικά αποτελέσματα της Nvidia που φυσικά μονοπωλούν το ενδιαφέρον αφού είναι ενδεικτικά της πορείας της τεχνητής νοημοσύνης, του κλάδου ατμομηχανή της αγοράς, αλλά και του αντίκτυπου που έχουν σιγά σιγά οι δασμοί Τραμπ. Την ίδια ώρα τα αναθεωρημένα στοιχεία από την ανάπτυξη του ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο, αλλά και οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας, δίνουν επιπλέον τροφή για σκέψη.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,19% στις 45.480 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,06% στις 6.477 μονάδες, ενώ ο Nasdaq κερδίζει 0,06% στις 21.602 μονάδες.

Χθες ο διευρυμένος S&P 500 κέρδισε 0,21% στις 6.479 μονάδες, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Οι επενδυτές έβαλαν κάτω από το μικροσκόπιο τα κέρδη β' τριμήνου της Nvidia, τα οποία «εκτοξεύτηκαν» κατά 59% σε 26,42 δισ. δολάρια ή 1,05 δολάρια ανά μετοχή, από 16,6 δισ. δολάρια ή 67 σεντς ανά μετοχή ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ παράλληλα επιβεβαιώθηκε πως η δραστηριότητα του τεχνολογικού κολοσσού στα data centers παραμένει ισχυρή, καθώς σημείωσε άνοδο 56% στα 41,1 δισ. δολάρια σε ετήσια βάση.

Κι όμως, η αγορά δεν έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη, αφού η εταιρεία –η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 8% του S&P 500 - ανακοίνωσε ότι τα έσοδα θα φτάσουν περίπου τα 54 δισεκατομμύρια δολάρια στο τρίτο οικονομικό τρίμηνο, ωστόσο ορισμένοι αναλυτές είχαν προβλέψει περισσότερα από 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Πολλοί traders σημείωσαν ότι η πρόβλεψη δεν περιλαμβάνει πωλήσεις τσιπ H20 στην Κίνα. Όπως επισημαίνουν, εάν επιτευχθεί συμφωνία που να περιλαμβάνει την Κίνα και την κυβέρνηση Τραμπ, τότε τα έσοδα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα από τις προβλέψεις. Αυτός είναι ο λόγος που η μετοχή του τεχνολογικού κολοσσού υποχωρεί 1,7%.

«Η Nvidia δεν συμπεριέλαβε την Κίνα στις προβλέψεις της, ορισμένοι ήλπιζαν ότι θα υπήρχαν κάποιες πωλήσεις στην Κίνα, ίσως μια λίγο πιο σταθερή τάση», ανέφερε ο Ben Reitzes, επικεφαλής της τεχνολογικής έρευνας στη Melius, στο μιλώντας στο CNBC. «Η ανάπτυξη εκτός Κίνας ήταν πραγματικά καλή», πρόσθεσε. «Θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη το τέταρτο τρίμηνο» τόνισε.

Στο πεδίο της οικονομίας, με ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης πορεύτηκε η οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, περισσότερο απ' ότι είχε αναφερθεί στην αρχική εκτίμηση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Fed τον επόμενο μήνα. Συγκεκριμένα,, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 3,3% κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη, έναντι της αρχικής εκτίμησης που ήταν 3%. Οι οικονομολόγοι της HSBC ανέμεναν ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα αναθεωρηθεί στο 3,2%.

Επίσης, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν ήπια κατά 5.000 στις 229.000 την εβδομάδα που έληξε στις 23 Αυγούστου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εργοδότες διατηρούν τους υπάρχοντες εργαζόμενους εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας. Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 230.000 αιτήσεις.

Επίσης, η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, αμφισβητώντας την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει από το αξίωμά της, ξεκινώντας μια ιστορική διαμάχη για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η Κουκ υπέβαλε την αγωγή την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, όπως αναφέρει το Bloomberg.