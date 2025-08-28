Κουκ: Κατέθεσε αγωγή κατά του Τραμπ για την απόλυση από την Fed

Η κυβερνήτης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve) Λίζα Κουκ κατέθεσε αγωγή την Πέμπτη, αμφισβητώντας την προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να την απολύσει από το αξίωμά της, ξεκινώντας μια ιστορική διαμάχη για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, η Κουκ υπέβαλε την αγωγή την Πέμπτη σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η αγωγή αποτελεί μια σημαντική κλιμάκωση της αυξανόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και της Fed, με την τράπεζα να αντιστέκεται στις απαιτήσεις του Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις του στον Τζερόμ Πάουελ. Ο πρόεδρος της Fed έχει με την σειρά του αντικρούσει την απαίτηση του Αμερικανού του προέδρου να παραιτηθεί.

Η εξέλιξη στην υπόθεση αλλά και οι αποφάσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, είναι πιθανό να ενισχύσουν τις ανησυχίες των επενδυτών ότι οι προσπάθειες του προέδρου θα υπονομεύσουν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, κάτι που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο όχι μόνο στις αμερικανικές αγορές αλλά και σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία.

Η Κουκ προχώρησε στη μήνυση λίγες ημέρες αφότου ο Τραμπ έγραψε μια επιστολή, την οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι την απομάκρυνε αμέσως από τη θέση της υπό το φως της «δόλιας και ενδεχομένως εγκληματικής συμπεριφοράς της σε ένα οικονομικό ζήτημα». Η Κουκ δεν έχει διερευνηθεί επίσημα ούτε κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος του δικηγόρου του Κουκ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σύγκρουση ξέσπασε αφότου ο διευθυντής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης, Μπιλ Πουλτ, ισχυρίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Κουκ είπε ψέματα στις αιτήσεις δανείου του 2021 για δύο ακίνητα - στο Μίσιγκαν και τη Τζόρτζια - ισχυριζόμενη ότι θα χρησιμοποιούσε κάθε ακίνητο ως κύρια κατοικία της για να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους δανείου.