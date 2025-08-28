ΗΠΑ: Ανοδική αναθεώρηση στο 3,3% για την ανάπτυξη το β΄ τρίμηνο - Κέρδισε τις εκτιμήσεις

Με ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης πορεύτηκε η οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, περισσότερο απ' ότι είχε αναφερθεί στην αρχική εκτίμηση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Fed τον επόμενο μήνα.

Με ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης πορεύτηκε η οικονομία των ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο, περισσότερο απ' ότι είχε αναφερθεί στην αρχική εκτίμηση, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα ενόψει της συνεδρίασης πολιτικής της Fed τον επόμενο μήνα.

Συγκεκριμένα,, το ΑΕΠ των ΗΠΑ αναπτύχθηκε κατά 3,3% κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου την Πέμπτη, έναντι της αρχικής εκτίμησης που ήταν 3%.

Οι οικονομολόγοι της HSBC ανέμεναν ότι η αύξηση του ΑΕΠ θα αναθεωρηθεί οριακά στο 3,2%.

Οι επιχειρηματικές επενδύσεις αυξήθηκαν με ρυθμό 5,7% μετά την άνοδο που είχαν καταγράψει το πρώτο τρίμηνο. Η νέα εκτίμηση ήταν υψηλότερη από το 1,9% που είχε αρχικά αναφερθεί και αντανακλά μια ανοδική αναθεώρηση των επενδύσεων σε εξοπλισμό μεταφορών.

Ένας άλλος κύριος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας - το ακαθάριστο εγχώριο εισόδημα (GDI) - αυξήθηκε κατά 4,8% μετά την ετήσια αύξηση κατά 0,2% στο πρώτο τρίμηνο. Ενώ το ΑΕΠ μετρά τις δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες, το GDI μετρά το εισόδημα που δημιουργείται και το κόστος που προκύπτει από την παραγωγή των ίδιων αγαθών και υπηρεσιών.

Τα στοιχεία του GDI περιλαμβάνουν στοιχεία για τα εταιρικά κέρδη, τα οποία αυξήθηκαν 1,7%, μετά από τη μεγαλύτερη πτώση τους πρώτους τρεις μήνες του έτους από το 2020.

Οι καθαρές εξαγωγές πρόσθεσαν σχεδόν 5 ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ, η μεγαλύτερη αύξηση που έχει καταγραφεί ποτέ μετά την επιβάρυνση που επηρέασε το ΑΕΠ τους πρώτους τρεις μήνες του έτους.

Η ανάκαμψη του ΑΕΠ ακολούθησε μια συρρίκνωση που σημειώθηκε το πρώτο τρίμηνο, η οποία ήταν η πρώτη από το 2022, καθώς οι εταιρείες έσπευσαν να εισαγάγουν αγαθά ενόψει των αυξήσεων των δασμών.

Όπως αναφέρεται, το καταναλωτικό κλίμα θα «παραμείνει υποτονικό» τον Αύγουστο, ενώ οι παραγγελίες διαρκών αγαθών τον Ιούλιο είναι πιθανό να παρουσιάσουν συρρίκνωση.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα ανάπτυξης, μαζί με τον δείκτη τιμών PCE της Παρασκευής - το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ - και την μηνιαία έκθεση μισθοδοσίας της επόμενης εβδομάδας πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής του Σεπτεμβρίου.

Οι προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων της Fed τον επόμενο μήνα αυξήθηκαν αφότου ο διοικητής της Fed, Τζον Γουίλιαμς, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNBC την Τετάρτη ότι η συνεδρίαση της Fed τον επόμενο μήνα θα είναι «ζωντανή», υπονοώντας πως υπάρχει η πιθανότητα μεταβολής των επιτοκίων, χωρίς να αναφέρει ποια πορεία για την νομισματική πολιτική θα υποστήριζε.