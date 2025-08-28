ΗΠΑ: Ήπια υποχώρηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Oι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν ήπια κατά 5.000 στις 229.000 την εβδομάδα που έληξε στις 23 Αυγούστου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας.

Oι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν ήπια κατά 5.000 στις 229.000 την εβδομάδα που έληξε στις 23 Αυγούστου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι εργοδότες διατηρούν τους υπάρχοντες εργαζόμενους εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας.

Η μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων έκανε λόγο για 230.000 αιτήσεις.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, μια ένδειξη για τον αριθμό των ατόμων που εξακολουθούν να λαμβάνουν επιδόματα, μειώθηκαν επίσης, σε 1,95 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα,

Οι επιχειρήσεις μέχρι στιγμής διστάζουν να μειώσουν το προσωπικό σε μεγάλη κλίμακα, ωστόσο έχουν περιορίσει τις προσλήψεις. Ταυτόχρονα, ο αυξημένος αριθμός επαναλαμβανόμενων αιτήσεων δείχνει ότι οι άνεργοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν δουλειά.

Τα σημάδια «ψύχρανσης» στην αγορά εργασίας έχουν γίνει ένα κεντρικό σημείο για τους αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι επενδυτές αναμένουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση πολιτικής της τον επόμενο μήνα, αφού ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο της Fed στο Τζάκσον Χολ την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι «οι κίνδυνοι καθοδικής πορείας για την απασχόληση αυξάνονται» και άνοιξε την πόρτα σε μια μείωση.

Ο κινητός μέσος όρος τεσσάρων εβδομάδων των νέων αιτήσεων, αυξήθηκε στις 228.500.