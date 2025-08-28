Κέρδη στις ευρωαγορές με την Nvidia στο επίκεντρο

Άλμα 6% για Pernod Ricard.

Ενισχύονται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που παρουσίασε η Nvidia την Τετάρτη με άλμα 59% στα έσοδα και αναμένουν νέα δεδομένα για τις οικονομίες της περιοχής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,3% στις 556,7 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,48% στις 5.417 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλιικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,79% στις 7.804 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX αναρριχάται 0,4% στις 24.149 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,02% στις 9.254 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,65% στις 42.618 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται με +0,4% στις 15.085 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά, η μετοχή της Pernod Ricard καταγράφει άλμα 6% παρά το γεγονός πως ο κολοσσός των οινοπνευματωδών ποτών ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων κατά 3% σε ετήσια βάση, με «βαρίδι» το αδύναμο καταναλωτικό κλίμα στην Κίνα και τις διαταραχές στο εμπόριο λόγω των δασμών του Τραμπ.