Κέρδη στις ευρωαγορές με την Nvidia στο επίκεντρο

Ενισχύονται οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που παρουσίασε η Nvidia την Τετάρτη με άλμα 59% στα έσοδα και αναμένουν νέα δεδομένα για τις οικονομίες της περιοχής.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Stoxx 600 ενισχύεται 0,3% στις 556,7 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σημειώνει άνοδο 0,48% στις 5.417 μονάδες.
Στους επιμέρους δείκτες, ο γαλλιικός CAC 40 ισχυροποιείται 0,79% στις 7.804 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX αναρριχάται 0,4% στις 24.149 μονάδες. Στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 υποχωρεί 0,02% στις 9.254 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,65% στις 42.618 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κινείται με +0,4% στις 15.085 μονάδες.
Στα επιχειρηματικά, η μετοχή της Pernod Ricard καταγράφει άλμα 6% παρά το γεγονός πως ο κολοσσός των οινοπνευματωδών ποτών ανακοίνωσε μείωση πωλήσεων κατά 3% σε ετήσια βάση, με «βαρίδι» το αδύναμο καταναλωτικό κλίμα στην Κίνα και τις διαταραχές στο εμπόριο λόγω των δασμών του Τραμπ.
Μεικτά πρόσημα στην Ασία
Με μοιρασμένα πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι δείκτες στα ασιατικά χρηματιστήρια καθώς οι επενδυτές επεξεργάστηκαν την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Νότιας Κορέας να διατηρήσει αμετάβλητα στο 2,5% τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στη χώρα σχετικά με το εμπόριο.
Πιο αναλυτικά ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,24% στις , ενώ ο ευρείας βάσης Topix σημείωσε άνοδο 0,14%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ έχασε 0,79% ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας διολίσθησε 0,18%.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,28% ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,33%.
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας έκλεισε σχεδόν αμετάβλητος.