Ευρωαγορές: Η πολιτική κρίση στη Γαλλία οδήγησε τους δείκτες στο «κόκκινο»

Πιέσεις δέχτηκαν οι δείκτες λόγω του κινδύνου ανατροπής της γαλλικής κυβέρνησης. Ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,70% στις 7.709 μονάδες.

Σε αρνητικό έδαφος ολοκλήρωσαν οι δείκτες στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Τρίτη, και ειδικά στο Χρηματιστήριο του Παρισιού, καθώς η προσοχή των επενδυτών στράφηκε στον κίνδυνο ανατροπής της γαλλικής κυβέρνησης, αφού τα κόμματα της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι δεν θα στηρίξουν την ψήφο εμπιστοσύνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού για τις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για σαρωτικές περικοπές στον προϋπολογισμό. Η ακροδεξιά και οι Πράσινοι έχουν ήδη ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσουν, ενώ οι Σοσιαλιστές ανέφεραν ότι δύσκολα θα τον στηρίξουν, εκτός εάν προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές στον προϋπολογισμό.

Επίσης, δραματική κλιμάκωση σημειώνεται στην κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με την Fed μετά την δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι απέλυσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Λίζα Κουκ. Πρόκειται για το πλέον σοβαρό κεφάλαιο της σύγκρουσης του Τραμπ με τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ και της προσπάθειας του να τοποθετήσει νέο πρόσωπο στο Δ.Σ. της Fed, αλλάζοντας τις ισορροπίες υπέρ της μείωσης των επιτοκίων.

Από την πλευρά της η Κουκ θα προχωρήσει σε νομική προσφυγή κατά της απομάκρυνσής της από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από τον Τραμπ, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει καμία εξουσία να απομακρύνει την αξιωματούχο της Fed, Λίζα Κουκ. Η προσπάθειά του να την αποπέμψει στερείται οποιασδήποτε πραγματικής ή νομικής βάσης. Θα καταθέσουμε αγωγή αμφισβητώντας αυτή την παράνομη ενέργεια», αναφέρει ο νομικός της εκπρόσωπος, Άμπε Λόουελ.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Stoxx 600 υποχώρησε 0,83% στις 554,20 μονάδες. Ο EuroStoxx 50 έχασε 1,07% στις 5.385 μονάδες.

Στην Γαλλία, ο CAC 40 κατέγραψε πτώση 1,70% στις 7.709 μονάδες, επηρεασμένος από το πολιτικό κλίμα της χώρας. Ο γερμανικός DAX διολίσθησε 0,38% στις 24.179 μονάδες, ενώ στο Χρηματιστήριο της Βρετανίας, ο FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,60% στις 9.265 μονάδες. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB έχασε 1,32% στις 42.654 μονάδες ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε στο -0,94% στις 15.163 μονάδες.

Στο ταμπλό η μετοχή της Puma σημείωσε άλμα άνω του 20%, μετά την χθεσινή αναφορά του Bloomberg πως η οικογένεια Πινό, μία από τις πλουσιότερες της Γαλλίας και ιδιοκτήτρια μέσω του ομίλου Artémis του 29% της Puma SE, εξετάζει την πώληση της γερμανικής εταιρείας αθλητικών ειδών, η οποία έχει χάσει σχεδόν τη μισή της αξία τον τελευταίο χρόνο.

Την Παρασκευή αναμένονται στοιχεία για τον πληθωρισμό από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την Τετάρτη η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της Nvidia, την ναυαρχίδα της Τεχνητής Νοημοσύνης.