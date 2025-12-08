Βρετανία: Οι καταναλωτές μειώνουν τα έξοδα για τα Χριστούγεννα - Στο σπίτι το εορταστικό γεύμα

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει εύθραυστη στη Βρετανία μετά τον προϋπολογισμό που κατέθεσε τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση.

Οι Βρετανοί που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες κατανέμουν το κόστος των Χριστουγέννων κάνοντας τα ψώνια τους νωρίτερα και επιλέγοντας να οργανώσουν τα εορταστικά γεύματα στο σπίτι παρά σε κάποιο εστιατόριο, είπε σήμερα ο επικεφαλής του βρετανικού παραρτήματος της γερμανικής αλυσίδας Aldi.

Η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει εύθραυστη στη Βρετανία μετά τον προϋπολογισμό που κατέθεσε τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση και προβλέπει αυξήσεις φόρων και καθώς οι λογαριασμοί των νοικοκυριών συνεχίζουν να αυξάνονται, οι δαπάνες τους καταγράφουν φθίνουσα πορεία.

«Βάσει όσων βλέπουμε στις καταναλωτικές τάσεις ιδίως στην εορταστική περίοδο, δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι καταναλωτές κατανέμουν τα έξοδά τους», εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της Aldi UK Ζιλ Χέρλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η τέταρτη μεγαλύτερη στη Βρετανία μετά τις Tesco, Sainsbury's και Asda, έχει πουλήσει περισσότερα εποχιακά προϊόντα αυτήν τη χρονική περίοδο του έτους σε σύγκριση με πέρυσι.

«Οι διακριτικές δαπάνες επηρεάζονται σε ό,τι αφορά τα μη εδώδιμα και νομίζω ότι ο κλάδος της φιλοξενίας διανύει μια εποχή προκλήσεων, καθώς οι καταναλωτές σχεδιάζουν να γιορτάσουν στο σπίτι», επισήμανε.

Παρά το δυσχερές μακροοικονομικό περιβάλλον, ο Χέρλι υπογράμμισε πως η αλυσίδα αναμένει «τα μεγαλύτερα Χριστούγεννά στην ιστορία της». Προσδοκά πως θα πουλήσει περίπου 49 εκατομμύρια τάρτες με μαρμελάδες φρούτων, 46 εκατομμύρια μικρά χοτ ντογκ και ποσότητες κρασιού prosecco που θα επαρκούν για να γεμίσουν 17 εκατομμύρια ποτήρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ