Μικτά πρόσημα στις ευρωαγορές με το βλέμμα στη Fed

Επιφυλακτικότητα παρουσίασαν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Δευτέρα, ολοκληρώνοντας τις συνεδριάσεις σε μικτό έδαφος, καθώς η προσοχή των επενδυτών είχε στραφεί προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου θα λάβει χώρα η διήμερη συνεδρίαση της Federal Reserve για την νομισματική πολιτική. Οι αγορές επί του παρόντος δίνουν 87% πιθανότητες να προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έχασε 0,07% στις 578,36 μονάδες, με τους περισσότερους κλάδους να ολοκληρώνουν σε μικτό έδαφος. Ο Eurostoxx 50 σημείωσε άνοδο 0,01% στις 5.724 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στην Φρανκφούρτη πρόσθεσε 0,11% στις 24.055 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε πτώση 0,08% στις 8.108 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,23% στις 9.645 μονάδες. Στην περιφέρεια της Ευρωζώνης, ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο παρέμεινε αμετάβλητος στις 43.432 μονάδες και στην Ισπανία ο δείκτης IBEX 35 ενισχύθηκε κατά 0,14% στις 16.712 μονάδες.

Η απόφαση της Fed θα θέσει τις βάσεις για το πως θα κινηθούν άλλες κεντρικές τράπεζες που θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής τους για το έτος αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας θα παρουσιάσει την τελευταία ενημέρωση πολιτικής της την Πέμπτη και την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν γνωστές οι αποφάσεις από την Τράπεζα της Αγγλίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 18 Δεκεμβρίου.

Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει το βασικό της επιτόκιο όταν συνεδριάσει, ωστόσο η ΕΚΤ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά.

Η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να είναι η αύξηση των επιτοκίων, αντί για μείωση όπως ορισμένοι εξακολουθούν να αναμένουν, αλλά αυτό δεν θα συμβεί στο εγγύς μέλλον, δήλωσε στο Bloomberg, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. «Τόσο οι αγορές όσο και οι συμμετέχοντες σε έρευνες αναμένουν ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα είναι μια αύξηση, αν και όχι σύντομα», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή της στο γραφείο της στη Φρανκφούρτη.

«Είμαι αρκετά άνετη με αυτές τις προσδοκίες» δήλωσε χαρακτηριστικά. Η Γερμανίδα, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στα «γεράκια» της ΕΤΚ, περιέγραψε τους κινδύνους για την οικονομία και τον πληθωρισμό ως ανοδικούς. Τόνισε ότι οι νέες προβλέψεις για την ανάπτυξη ενδέχεται να αναθεωρηθούν υψηλότερα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όπου οι αναλυτές βλέπουν το επιτόκιο καταθέσεων να παραμείνει στο 2% για τέταρτη φορά.

Στα εταιρικά νέα, ξεκίνησε σήμερα στο ταμπλό η διαπραγμάτευση της μετοχής της Magnum Ice Cream Company, η επιχείρηση παγωτού που αποσχίστηκε από την Unilever. Η εταιρεία η οποία περιλαμβάνει τις Magnum, Ben & Jerry’s, Wall’s και Cornetto, έχει τιμή αναφοράς 12,80 ευρώ (14,93 δολάρια) στην κύρια εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ.

Στα επίπεδα της οικονομίας, περισσότερο από το αναμενόμενο επιταχύνθηκε η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας μία ακόμη απόδειξη ότι η οικονομία θα επιστρέψει στην ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% τον Οκτώβριο από τον προηγούμενο μήνα, περισσότερο από την αναθεωρημένη άνοδο 1,1% του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Destatis. Την ίδια στιγμή, οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή αύξηση κατά 0,3%.