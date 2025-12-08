Γερμανία: Δεν υπάρχει λόγος ρήξης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ

Ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει συνολικά περισσότερο ανεξάρτητη και εξέφρασε την ανησυχία του για την υπερβολική εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία.

Δεν υπάρχει λόγος ρήξης μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ μετά τη δημοσιοποίηση της νέας Στρατηγικής Ασφαλείας του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Σινάν Σελέν και υποστήριξε ότι ούτε οι ΗΠΑ θα απομακρυνθούν από την Ευρώπη. Στον αντίποδα, γερμανοί πολιτικοί επέκριναν τη νέα αμερικανική προσέγγιση, κάνοντας λόγο για «σημείο καμπής» στις διατλαντικές σχέσεις, καθώς «οι ΗΠΑ δεν στέκονται πλέον στο πλευρό της Ευρώπης και της Ουκρανίας».

«Δεν θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι πρέπει να χωρίσουμε με την Αμερική και δεν πιστεύω επίσης ότι και οι εταίροι μας θέλουν να χωρίσουν από εμάς», δήλωσε ο κ. Σελέν στις εφημερίδες του Ομίλου Funke, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «πρέπει φυσικά να επανεξετάζουμε συνεχώς τις συμμαχίες μας και να τις αναπτύσσουμε περαιτέρω και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την δικτύωση εντός της Ευρώπης».

Ο επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών σημείωσε ακόμη ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει συνολικά περισσότερο ανεξάρτητη και εξέφρασε την ανησυχία του για την υπερβολική εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία. Η Ευρώπη «πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσει εναλλακτικές λύσεις ώστε να μπορεί να επιλέγει την καλύτερη λύση λαμβάνοντας υπ' όψιν τις γεωστρατηγικές παράμετρους», πρόσθεσε ο κ. Σελέν.

«Έχουμε βιομηχανίες και εταιρίες που μπορούν να τα κάνουν αυτά, ίσως χρειάζονται λίγη περισσότερη υποστήριξη», διαβεβαίωσε και υπογράμμισε ότι οι γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας «χρειάζονται επίσης εκτεταμένες εξουσίες ψηφιακής επιτήρησης προκειμένου να αποκαλύπτουν άτομα που κρύβονται πίσω από ψεύτικα προφίλ, να χαρτογραφούν τα διαδικτυακά τους δίκτυα και να αναλύουν τις επικοινωνίες τους, πριν συμβεί οτιδήποτε».

Ο Σινάν Σελέν δήλωσε ακόμη ότι σε αυτόν τον τομέα η Γαλλία και η Ολλανδία προπορεύονται της Γερμανίας και ανέφερε ότι το Βερολίνο διατηρεί παραδοσιακά από τις αυστηρότερες νομοθεσίες προστασίας απορρήτου δεδομένων στην Ευρώπη, οι οποίες, όπως είπε, διαμορφώθηκαν από την ιστορία δύο δικτατοριών τον 20ό αιώνα.

Ο αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του CDU Νόρμπερτ Ρέτγκεν από την πλευρά του περιέγραψε το νέο στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ ως «σαφές μήνυμα απομάκρυνσης» από την Ευρώπη και ως «δεύτερο σημείο καμπής» για την Γερμανία, μετά την απόφαση για επανεξοπλισμό των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων από την κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς το 2022. «Για πρώτη φορά από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου οι ΗΠΑ δεν στέκονται στο πλευρό των Ευρωπαίων και δεν στέκονται ούτε στο πλευρό της Ουκρανίας (…) Επιπλέον, ορίζουν ως στόχο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής την παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις ευρωπαϊκών κρατών (…) Στόχος τους είναι να επηρεάσουν το Σύνταγμά μας σύμφωνα με τις τρέχουσες ιδεολογικές κατευθυντήριες γραμμές του κινήματος MAGA και να συνεργαστούν για τον σκοπό αυτό με τους εσωτερικούς εχθρούς της φιλελεύθερης δημοκρατίας στην Ευρώπη - στη Γερμανία αυτοί είναι η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD).

Η αρχηγός των Πρασίνων Φραντσίσκα Μπράτνερ δήλωσε επίσης στον Όμιλο Funke ότι το νέο έγγραφο των ΗΠΑ σημαίνει πάνω από όλα ότι στην Ευρώπη δεν μπορεί να χαθεί άλλος χρόνος. «Η ήπειρος πρέπει να επενδύσει στην κυριαρχία της», τόνισε η κυρία Μπράντνερ, ενώ ο ειδικός του CDU για θέματα άμυνας Ρόντεριχ Κίζεβετερ, δήλωσε στον Όμιλο Funke ότι υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «οι ΗΠΑ δεν είναι πλέον εταίρος κοινών αξιών, αλλά επιδιώκουν αδίστακτα τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ