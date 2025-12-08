Κρήτη: Σε λειτουργία τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά, πότε θα ξανακλείσουν

Λίγο μετά τις 18:00, οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, θα επιτρέψουν τη λειτουργία του αεροδρομίου μέχρι τις 23:00.

Σε λειτουργία βρίσκονται τα αεροδρόμια «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο και «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» στα Χανιά, τα οποία παρέμειναν αποκλεισμένα επί αρκετές ώρες από αγρότες και κτηνοτρόφους των δύο νομών της Κρήτης.

Διαβάστε ακόμα - Αγρότες: Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με συντονισμό από 20 μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

Στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, οι πτήσεις έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις έντεκα το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, αύριο το πρωί.

Σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη του «Ν.Καζαντζάκη» οι περισσότερες πτήσεις καθυστέρησαν ενώ η απόφαση να εκτελούνται οι πτήσεις έως τις 11:00 το βράδυ θα βοηθήσει να εκτονωθεί η κατάσταση με τους επιβάτες που αναμένουν στο αεροδρόμιο.

Νωρίτερα, μετά τη συνεννόηση αγροτών και αστυνομίας για την απελευθέρωση δύο συλληφθέντων, οι διαδηλωτές αποχώρησαν από την πίστα, επιτρέποντας την επανεκκίνηση της λειτουργίας. Η εξέλιξη αυτή, πάντως, προκάλεσε αντιδράσεις σε μερίδα αγροτών που διαφωνούν με τον συμβιβασμό.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ' αόριστον.

Στα Χανιά, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» για να μπορέσουν να περάσουν επιβάτες πτήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται εκ νέου, χωρίς καθυστερήσεις.

Αυτή την ώρα οι διαμαρτυρόμενοι βρίσκονται εντός του Αερολιμένα και πραγματοποιούν σύσκεψη για να ορίσουν και να αποφασίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Το σίγουρο, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων κ. Βερικάκης, είναι ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο μέχρι τις 7:00 το πρωί και από κει και πέρα θα γίνει ό,τι αποφασίσουν κατά τη σύσκεψή τους.

ΕΛΑΣ: Θα ταυτοποιηθούν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια

Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Κρήτη, τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Χανιά, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν νωρίτερα στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Σύμφωνα με πηγές από την Ελληνική Αστυνομία, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και φέρεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο, όπου στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε αστυνομικός, έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Στα επεισόδια στα Χανιά, τραυματίστηκε ελαφριά αστυνομικός των ΜΑΤ, ο οποίος «μετέβη στο νοσοκομείο Χανίων, του παρασχέθηκαν ιατρικές υπηρεσίες» και, σύμφωνα με την ενημέρωση, αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Κλειστό από αγρότες το λιμάνι Μυτιλήνης

Χωρίς επιβάτες και οχήματα αναχώρησε σήμερα το απόγευμα από το λιμάνι της Μυτιλήνης, το πλοίο «Διαγόρας» της γραμμής Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, καθώς αγρότες με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ είχαν αποκλείσει και τις τρεις εισόδους του λιμανιού της πόλης.

Σύμφωνα με στοιχεία της ακτοπλοϊκής εταιρείας, εκτός πλοίου έμειναν 160 επιβάτες, 25 φορτηγά και 46 επιβατικά οχήματα.

Λάρισα: Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας απέκλεισαν και τους παραδρόμους της εθνικής οδού

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

Ένταση στην Καρδίτσα

Ένταση σημειώθηκε έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, στην Καρδίτσα. Οι αγρότες που έφτασαν με συμβολικό αριθμό τρακτέρ στο σημείο διαπίστωσαν πως τον δρόμο προς το γραφείο του υπουργού τον έχει αποκλείσει η Αστυνομία. «Αυτές είναι οι ανοιχτές πόρτες που λέει η κυβέρνηση», καταγγέλλουν οι αγρότες, ζητώντας την απομάκρυνση των δυνάμεων των ΜΑΤ.

Ο ΥπΑΑΤ στάθηκε στην κλιματική κρίση και στις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, κάτι που παρατηρείται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ενώ οι καθυστερήσεις στις πληρωμές σχετίζονται με τη διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι πλέον «μπαίνουμε σε περίοδο κανονικότητας». Αναφερόμενος στις πληρωμές υπενθύμισε ότι ήδη έχουν καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και 4 ακόμη προγράμματα, ενώ εντός της εβδομάδας ξεκινούν νέες πληρωμές με 1ο το Μέτρο 23.

Ο κ. Τσιάρας επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος του έτους οι πληρωμές θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ο ΥπΑΑΤ της Ελλάδας δήλωσε ότι η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρωθεί και διαβεβαίωσε τους πραγματικούς αγρότες «δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» ενώ τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά «θα επιστρέψουν στους έντιμους παραγωγούς».

Τέλος, για το κόστος παραγωγής, επεσήμανε ότι για πρώτη φορά έχει θεσμοθετηθεί επιστροφή του 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, με επιπλέον 50% ενίσχυση ανά δικαιούχο, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τόνισε ότι εξετάζεται η παράταση της χαμηλής τιμής στο αγροτικό ρεύμα για τα επόμενα χρόνια.

Μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας. Υπενθυμίζεται πως οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ για σήμερα, Δευτέρα, προγραμματίζουν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους.

Τα βλέμματα στρέφονται στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, η οποία αναμένεται στα τέλη της εβδομάδας, πιθανότατα την Κυριακή, και θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα. Αναφορικά με την πρόσκληση του πρωθυπουργού σε διάλογο, οι αγρότες δηλώνουν ότι αυτός «θα γίνει όταν οι συνθήκες ωριμάσουν», και μόνο όταν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Αγροτοσυνδικαλιστές υπογραμμίζουν ότι «ο διάλογος πλέον θα γίνει μόνο με τον πρωθυπουργό», καθώς θεωρούν ότι όσα είχαν να πουν με την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «έχουν ήδη ειπωθεί» και δεν αναμένουν νέες δεσμεύσεις από τον αρμόδιο υπουργό. Σύμφωνα με τη συζήτηση, οι αγρότες επιδιώκουν συνάντηση με την κυβέρνηση πριν τις γιορτές, ζητώντας λύσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι πριν τα Χριστούγεννα.

Μετά από ΓΣ, οι αγρότες έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ. Οι αγρότες τονίζουν ότι θα παραμείνουν στις θέσεις τους ακόμη και κατά τη διάρκεια των γιορτών, εάν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε καίρια ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Η Δυτική Μακεδονία, πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης, με τα μπλόκα να τονίζουν τη σημασία της στήριξης των τοπικών αγροτών και κτηνοτρόφων για την επιβίωση της υπαίθρου.

Βέροια: Συμβολικός αποκλεισμός και ενίσχυση του μπλόκου της Κουλούρας από αγρότες

Σε συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών, διάρκειας δύο ωρών αποφάσισαν να προχωρήσουν και αύριο οι αγρότες στο μπλόκο της Κουλούρας στη σημερινή τους γενική συνέλευση. Ο περιορισμός της κυκλοφορίας στις παρακαμπτήριες οδούς φρενάρει ουσιαστικά τη διέλευση προς τη Βέροια, ιδιαίτερα λόγω του αγροτικού μπλόκου στον κόμβο Νησελίου Ημαθίας, όπου έχει κλείσει επ' αόριστον το ρεύμα επί της Εγνατίας Οδού και προς την πόλη.

«Αύριο αναμένουμε ενίσχυση του μπλόκου Κουλούρας από συναδέλφους μας από την Αγία Βαρβάρα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Βέροιας, Τάσος Χαλκίδης, προσθέτοντας ότι με την παρουσία τους θα προχωρήσουν σε νέο συμβολικό αποκλεισμό των παρακαμπτηρίων οδών.

Για την Τετάρτη 10/10 οι συμμετέχοντες στο αγροτικό μπλόκο της Κουλούρας αποφάσισαν μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο του ΕΛΓΑ στη Βέροια, ενώ περαιτέρω δράσεις θα αποφασίζονται καθημερινά στις γενικές συνελεύσεις.

Στη σημερινή τους κινητοποίηση, με συμβολικό αποκλεισμό δύο ωρών των παρακαμπτηρίων οδών από τις 11 το πρωί, συμμετείχαν με ενεργή παρουσία ο Σύλλογος Οδηγών και Ιδιοκτητών Ταξί Βέροιας, οι Αστικές Συγκοινωνίες και το ΚΤΕΛ, ο Σύλλογος Μεταφορών Φορτηγών και ο Εμπορικός Σύλλογος Βέροιας. Τρία αστικά λεωφορεία, ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ, ένα φορτηγό, πολλά ταξί και μέλη συλλόγων βρέθηκαν σήμερα στον κόμβο της Κουλούρας, στηρίζοντας τα αιτήματα των αγροτών.