Λάρισα: Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας απέκλεισαν και τους παραδρόμους της εθνικής οδού

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

tags:
Αγρότες
Μπλόκα Αγροτών
