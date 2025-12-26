ESG 2026: Ποιους πράσινους δείκτες αναζητούν οι επενδυτές και τι δείχνουν οι διεθνείς τάσεις

Οι διεθνείς τάσεις του ESG που επηρεάζουν επενδυτές και επιχειρηματικές στρατηγικές to 2026. Τι αλλάζει και ποιές είναι οι προκλήσεις.

Το 2026 βρίσκει τις αγορές σε ένα σημείο καμπής: οι επενδυτές δεν αποδέχονται πλέον γενικές διακηρύξεις βιωσιμότητας και απαιτούν ESG αποδόσεις που να μπορούν να αποδειχθούν. Η αξιολόγηση επιχειρήσεων μετατοπίζεται σταθερά προς τη μετρησιμότητα, τη λογοδοσία και την τεχνική ακρίβεια των δεδομένων, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να υποχρεώνονται να τεκμηριώνουν κάθε περιβαλλοντικό και κοινωνικό ισχυρισμό.

Η αυστηροποίηση των κανόνων και η διεθνής ενοποίηση των προτύπων διαμορφώνουν πλέον ένα πλαίσιο όπου η βιωσιμότητα δεν είναι επικοινωνιακή επιλογή αλλά δείκτης ρίσκου και ανταγωνιστικότητας.

Εστίαση στη φύση, τα δεδομένα και την τεχνολογία

Η διεθνής ατζέντα μετακινείται από την αποκλειστική εστίαση στο κλίμα προς την ολιστική αποτύπωση επιπτώσεων στη φύση και τη βιοποικιλότητα. Η ενοποίηση των πλαισίων ISSB-TNFD καθιστά τις εταιρείες υπεύθυνες για ποσοτικοποιημένες επιπτώσεις σε οικοσυστήματα και φυσικούς πόρους.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) παγιώνεται ως βασικός μηχανισμός για τη διαχείριση και την επαλήθευση ESG δεδομένων. Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση greenwashing, την αναβάθμιση της ποιότητας των εκθέσεων και τη δημιουργία αξιόπιστων μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Κεντρικές ESG Προτεραιότητες για το 2026

Στο επίκεντρο παραμένει η διαχείριση εκπομπών, ιδίως των Scope 3, για τις οποίες οι επενδυτές απαιτούν πλέον πρωτογενή δεδομένα και ανεξάρτητη επαλήθευση.

Ακόμη, η καταπολέμηση του greenwashing ενισχύεται από την επικείμενη Οδηγία για τους Πράσινους Ισχυρισμούς (EU Green Claims Directive), η οποία απαιτεί πλήρη τεκμηρίωση κάθε περιβαλλοντικής δήλωσης με επιστημονικά αναλυτικά στοιχεία και ακριβείς μεθοδολογίες.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη διασφάλιση (assurance) των ESG δεδομένων εξελίσσεται σε απαραίτητη προϋπόθεση χρηματοδότησης και εταιρικής αξιοπιστίας.

Τι αλλαγές αναμένονται στο θεσμικό πλαίσιο ESG το 2026

Το 2026 αναμένεται να φέρει τη μεγαλύτερη θεσμική αναμόρφωση του ESG της τελευταίας δεκαετίας. Σε διεθνές επίπεδο, η πλήρης εφαρμογή των ISSB Standards (IFRS S1 & S2) από όλο και περισσότερες αγορές — μεταξύ αυτών η ΕΕ, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Ιαπωνία και χώρες της Λατινικής Αμερικής — θα οδηγήσει σε εναρμονισμένη παγκόσμια αναφορά για κινδύνους βιωσιμότητας. Η αναμενόμενη δημοσίευση του ISSB Nature-related Exposure Draft θα αποτελέσει τον πρώτο παγκόσμιο κανόνα που απαιτεί από επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν κινδύνους εξάρτησης από τη φύση, επιπτώσεις σε οικοσυστήματα και φυσικό κεφάλαιο, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα σε υποχρεωτικό χρηματοοικονομικό παράγοντα.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2026 θα είναι η πρώτη χρονιά πλήρους εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) για μεγάλο τμήμα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων μη ευρωπαϊκών ομίλων με δραστηριότητα στην ΕΕ. Συμπληρωματικά, αναμένεται η οριστικοποίηση και έναρξη εφαρμογής της EU Green Claims Directive, η οποία θα θέσει αυστηρούς κανόνες απόδειξης για τις περιβαλλοντικές δηλώσεις των εταιρειών. Επιπλέον, η Ευρώπη επεξεργάζεται την ενίσχυση του πλαισίου για την Δέουσα Επιμέλεια (Due Diligence) σε ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών κινδύνων, με επέκταση σε μικρότερες επιχειρήσεις και αλυσίδες προμηθευτών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς (FCA) προετοιμάζει την εφαρμογή των κανόνων εποπτείας των Παρόχων δεικτών και αξιολογήσεων ESG (ESG rating providers), δημιουργώντας για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο σε αγορά που μέχρι σήμερα λειτουργούσε χωρίς κανονιστικό έλεγχο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διεθνές ρυθμιστικό περιβάλλον όπου το ESG από επιλογή επικοινωνιακής στρατηγικής μετατρέπεται σε υποχρεωτικό, ελεγχόμενο και συγκρίσιμο σύστημα αναφοράς, με άμεσο αντίκτυπο στη χρηματοδότηση, τη διακυβέρνηση και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εταιρειών.

Το ESG εισέρχεται σε φάση ωριμότητας, όπου η διαφάνεια, η τυποποίηση και η ανεξάρτητη τεκμηρίωση γίνονται το βασικό νόμισμα της αξιοπιστίας. Το 2026 αναμένεται να αποτελέσει χρονιά κατά την οποία οργανισμοί και αγορές θα κριθούν όχι από τους στόχους τους, αλλά από τα μετρήσιμα και επαληθεύσιμα αποτελέσματα που παράγουν.