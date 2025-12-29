Citi: Σύσταση buy και τιμή-στόχος 52 ευρώ για τη Metlen

Η Citi εκτιμά ότι ο κλάδος των μετάλλων μπορεί να είναι βασικός μοχλός για το ανοδικό της σενάριο που θέλει τη μετοχή της Metlen να «σκαρφαλώνει» έως τα 80 ευρώ.

Σύσταση buy και τιμή-στόχο 52 ευρώ δίνει σε έκθεσή της η Citi για τη μετοχή της Metlen, μετά το deal στο οποίο προχώρησε στη Χιλή η εισηγμένη.

Οι αναλυτές της Citi σχολιάζουν ότι με έσοδα άνω των 0,8 δισ. δολαρίων, η Metlen θα μπορέσει να επιτύχει ουσιαστική μείωση του καθαρού δανεισμού της στο τέλος του 2025, ενώ διατηρούν αμετάβλητες τις εκτιμήσεις τους για EBITDA 1,15 δισ. ευρώ (εξαιρουμένων των έκτακτων/μη επαναλαμβανόμενων στοιχείων) το 2025.

Με αυτή την ανακύκλωση ενεργητικού και τη μείωση του δανεισμού, ο οίκος εκτιμά ότι το 2026 θα λειτουργήσουν ως καταλύτες για τη Metlen η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας, η έναρξη λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας ανάκτησης βασικών μετάλλων και η συνέχιση της ανάπτυξης σε ηλιακά και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας.

Μάλιστα, η Citi εκτιμά ότι ο κλάδος των μετάλλων μπορεί να είναι βασικός μοχλός για το ανοδικό της σενάριο που θέλει τη μετοχή της Metlen να «σκαρφαλώνει» έως τα 80 ευρώ.

Όπως εξηγούν οι αναλυτές της Citi, οι τιμές του αλουμινίου να παραμένουν ισχυρές, ενώ το γεγονός ότι η Metlen εισέρχεται στην παραγωγή γαλλίου σημαίνει πως μια επιδότηση του έργου από την ΕΕ θα αποτελούσε σημαντικό καταλύτη.

Προσθέτουν δε, πως η εκτέλεση του επενδυτικού πλάνου στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η επέκταση της παραγωγής αλουμίνας (και γαλλίου) μαζί με την παραγωγή βασικών μετάλλων αποτελούν βασικούς καταλύτες για το guidance της Metlen για EBITDA ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ ενδεχόμενη ενίσχυση των τιμών του αλουμινίου θα μπορούσε να προσθέσει επιπλέον ανοδικό περιθώριο.