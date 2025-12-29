Εγκρίθηκαν οι ΕΠΜ για τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα Ιονίου και Νοτίου Αιγαίου

Πάνω από 35% των χωρικών υδάτων σε καθεστώς προστασίας. Το επόμενο βήμα αφορά τη θεσμοθέτηση των δύο πάρκων.

Εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες, μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης. Το επόμενο βήμα αφορά τη θεσμοθέτηση των δύο πάρκων, η οποία θα ολοκληρωθεί με τη σύνταξη και υποβολή των σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με τη δημιουργία των δύο νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων, η προστασία των χωρικών υδάτων της χώρας υπερβαίνει το 35%, ξεπερνώντας νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό την ευρωπαϊκή δέσμευση για προστασία τουλάχιστον του 30% έως το 2030. Στις περιοχές των πάρκων απαγορεύεται ρητά η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλείων που έρχονται σε επαφή με τον θαλάσσιο πυθμένα, ρύθμιση με άμεσο αποτύπωμα στη διατήρηση των θαλάσσιων οικοτόπων.

Παράλληλα, ενισχύεται η επιχειρησιακή ικανότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τη δημιουργία τριών νέων παραρτημάτων σε Μήλο, Αμοργό και Κύθηρα. Για την εποπτεία των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών προβλέπεται η ενίσχυση με τρία σκάφη ανοιχτής θαλάσσης λιμενικού τύπου και εννέα φουσκωτά, σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης, με εξοπλισμό όπως ιπτάμενα και υποθαλάσσια drones και ραντάρ, μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τη στελέχωση της διαχείρισης των πάρκων έχουν ήδη εξασφαλιστεί 33 νέες θέσεις προσωπικού, οι οποίες θα προκηρυχθούν μέσω ΑΣΕΠ τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, τα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα λειτουργούν ως δίκτυα διασυνδεδεμένων προστατευόμενων περιοχών και υπερτερούν των μεμονωμένων περιοχών Natura 2000, υιοθετώντας ολιστική οικολογική, διοικητική και κοινωνικοοικονομική προσέγγιση με στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοτόπων.

Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η έγκριση των ΕΠΜ αποτελεί ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα για την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της χώρας και επιβεβαιώνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη στον τομέα της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Όπως σημείωσε, η απαγόρευση συγκεκριμένων πρακτικών αλιείας και η ενίσχυση του ΟΦΥΠΕΚΑ με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα επιτήρησης διασφαλίζουν ότι η προστασία των νέων πάρκων θα εφαρμοστεί στην πράξη και δεν θα μείνει σε θεσμικό επίπεδο.

