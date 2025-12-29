Αγρότες: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις με αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων οδών

Τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια.

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 14:00 έως τις 16:00.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις σύμφωνα με τις οποίες εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν σχετικό κείμενο. Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, οι αγρότες δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, στην οποία συμμετέχουν, και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία. Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα. Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου επετράπη η διέλευση οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και σε άλλα σημεία της χώρας. Σήμερα στις 16:00 πραγματοποιείται νέα δράση στη Νίκαια, με αποκλεισμό παρακαμπτήριων δρόμων. Στα διόδια των Μαλγάρων άνοιξαν χθες και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, ωστόσο σήμερα στις 12:00 αναμένεται εκ νέου κλείσιμο και των δύο ρευμάτων.

Παράλληλα, 14 μπλόκα της ανατολικής Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν έναρξη διαλόγου με την κυβέρνηση υπό προϋποθέσεις, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από άλλα μπλόκα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα μπλόκα πανελλαδικά ανέρχονται σε 57, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο πανελλαδικής σύσκεψης το Σάββατο, είτε στα Μάλγαρα είτε στη Νίκαια. «Παραμένουμε ένα αρραγές μέτωπο», τονίζουν ακόμη και όσοι τάσσονται υπέρ του διαλόγου.

Σε άλλα σημεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Μακρυχωρίου στη Νίκαια, επιτρέποντας τη δωρεάν διέλευση των οχημάτων έως τις 17:00, ενώ στην Καρδίτσα άνοιξαν για τρίτη φορά οι μπάρες των διοδίων στον Ε-65, στο ύψος των Σοφάδων.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα διόδια Αγγελοκάστρου, με τις μπάρες ανοιχτές από την παραμονή των Χριστουγέννων, ενώ η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Την ίδια ώρα, σημαντικές καθυστερήσεις και πολύωρη ταλαιπωρία αντιμετώπισαν χιλιάδες εκδρομείς κατά την επιστροφή τους μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, παρά τις διευκολύνσεις που παρείχαν οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα. Παρότι άνοιξαν τμήματα των δρόμων και δόθηκαν λωρίδες κυκλοφορίας, η επιστροφή δεν ήταν απρόσκοπτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώθηκαν στον άξονα Αθηνών - Λαμίας (ΠΑΘΕ), ιδιαίτερα στις περιοχές Μαρτίνου και Μπράλου, όπου οδηγοί παρέμειναν ακινητοποιημένοι για ώρες και χρειάστηκε να κινηθούν μέσω παρακαμπτηρίων, κατόπιν οδηγιών της Τροχαίας.