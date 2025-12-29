ΧΑ: Ήπιες απώλειες μετά την πενθήμερη διακοπή

Η Λεωφόρος Αθηνών ευθυγραμμίζεται με τις τάσεις των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, εκεί όπου οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα στο Ουκρανικό και στην όξυνση της έντασης στην Ταϊβάν. Ξεχωρίζει ανοδικά στον FTSE Large Cap η Metlen.

Σε ήπια αρνητικό έδαφος κινείται τη Δευτέρα ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με την αγορά να επανέρχεται μετά από πενθήμερη διακοπή.

Η Λεωφόρος Αθηνών ευθυγραμμίζεται με τις ήπια πτωτικές τάσεις των χρηματιστηρίων του εξωτερικού, εκεί όπου οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα αφενός στις εξελίξεις στο Ουκρανικό, αφετέρου στην όξυνση της έντασης στην Ταϊβάν.

Σε κάθε περίπτωση, το 2025 δείχνει να ολοκληρώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως σχολιάζει η Fast Finance. Με μόλις τρεις συνεδριάσεις για τη λήξη της χρονιάς, «αυτό που απομένει πλέον είναι μία καθαρή κατοχύρωση της ζώνης 2.370-2.400 μονάδων από τον τραπεζικό κλάδο, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και τεχνικά η διάσπαση του σχηματισμού του, γεγονός που θα μπορούσε να δώσει σαφή τάση στο σύνολο της αγοράς» επισημαίνει η χρηματιστηριακή.

«Η χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα γενναιόδωρη σε μερίσματα, συνοδεύτηκε από νέες εισαγωγές, ενώ και οι αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν καλύφθηκαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Πλέον, η ελληνική αγορά αντιμετωπίζεται ουσιαστικά ως ανεπτυγμένη, ενώ παράλληλα το ίδιο το Χρηματιστήριο Αθηνών άλλαξε χέρια, περνώντας στον έλεγχο της Euronext. Ο Δεκέμβριος επιφύλαξε ακόμη μία σημαντική εξέλιξη, με την ανάληψη της ελληνικής προεδρίας στο Eurogroup, ένα γεγονός που μέχρι πρότινος φάνταζε απίθανο και αποτυπώνει ξεκάθαρα το επίπεδο εμπιστοσύνης που απολαμβάνει πλέον η χώρα» τονίζει μεταξύ άλλων η Fast Finance.

Προσθέτοντας πως, «από την άλλη πλευρά, η αγορά δείχνει ότι σταδιακά μπορεί να υπάρξει διάχυση του ενδιαφέροντος προς τη μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση, καθώς ακόμη δεν έχει καταγραφεί κάποια ουσιαστική είσοδος εγχώριων επενδυτών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο συγκεντρώνει αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθεί από το 2026 και μετά. Η σταθερότητα της αγοράς, η βελτιωμένη κερδοφορία των εισηγμένων, καθώς και η αύξηση του free float σε αρκετούς τίτλους, αποτελούν βασικά συστατικά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Λίγο μετά τις 11:00, ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.118,69 μονάδες με απώλειες 0,43%.

Μεγαλύτερες οι πιέσεις για τον δείκτη των τραπεζών, που υποχωρεί 1,15% στις 2.324,82 μονάδες, με μοναδικό τίτλος σε θετικό έδαφος την CrediaBank (+1,15%).

Στο σύνολο του ταμπλό 47 μετοχές κινούνται ανοδικά, έναντι 51 που υποχωρούν και 52 που διαπραγματεύονται αμετάβλητες, ενώ ο συνολικός τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 19,55 εκατ. ευρώ.