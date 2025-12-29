Ειδήσεις | Διεθνή

Κρεμλίνο: Το Κίεβο να αποσύρει τα στρατεύματα από το Ντονμπάς

Κρεμλίνο / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτησιν

Η Ουκρανία θα πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά της από το τμήμα του Ντονμπάς που συνεχίζει να ελέγχει, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, ενώ μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα.

Αντίθετα, μία τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν βρίσκεται αυτήν την στιγμή υπό συζήτησιν, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν μίλησαν χθες πριν από την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία έχει σήμερα υπό τον έλεγχό της το 1/5 της ουκρανικής επικράτειας, περιλαμβανομένης της Χερσονήσου της Κριμαίας την οποία η Μόσχα προσάρτησε το 2014, το 90% των εδαφών του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και μικρά τμήματα των περιφερειών Χάρκιβ, Σούμι, Μικολάιβ και Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ρωσικής πλευράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

