Κορκίδης: Ενθαρρυντική η αγοραστική κίνηση στις αγορές των αστικών κέντρων

Οι εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν μια σταθεροποίηση της καταναλωτικής δαπάνης με μια αναμενόμενη ετήσια αύξηση από 2,5-5%, που δημιουργείται κυρίως από τις πληθωριστικές πιέσεις της χρονιάς. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ο μήνας Δεκέμβριος αντιστοιχεί σε περίπου 6% του ετήσιου τζίρου του λιανικού εμπορίου.

Παράλληλα, το ΕΒΕΠ επισημαίνει πως ο όρος «χριστουγεννιάτικη αγορά» αφορά, είτε στο σύνολο των πωλήσεων στη λιανική, κατά την εορταστική περίοδο, είτε στα ειδικά έσοδα από τις παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές και τη τουριστική κατανάλωση. Τα διαθέσιμα στοιχεία των πωλήσεων στις γιορτές, είναι εκτιμήσεις και συνήθως αφορούν στα στατιστικά στοιχεία για όλο τον μήνα Δεκέμβριο.

Ο «μέσος» μήνας είναι αναλογικά 8,3% (1/12), άρα ο Δεκέμβριος δεν είναι ο μεγαλύτερος μήνας σε απόλυτο ποσοστό, αλλά είναι ο ισχυρότερος μήνας σε κατηγορίες όπως, τρόφιμα, δώρα, ένδυση, παιχνίδια και ηλεκτρονικά. Στα καύσιμα, η κατανάλωση κατανέμεται πιο ομοιόμορφα μέσα στο έτος.

Επίσης, ο Δεκέμβριος παρουσιάζει υψηλή ένταση συναλλαγών και ρευστότητας, αλλά όχι απαραίτητα τη μέγιστη μηνιαία αξία του έτους, που κατέχουν οι τρεις καλοκαιρινοί μήνες με ποσοστό άνω του 9% και περίπου 6,5 δισ. ευρώ έκαστος.

Συγκεκριμένα, ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο τον Δεκέμβριο του 2024 κυμάνθηκε στα 4,3 δισ. ευρώ και όπως πάντα αφορά στην εγχώρια κατανάλωση στα τρόφιμα, καύσιμα, αυτοκίνητα, ένδυση, ηλεκτρικά κ.λπ. Το Χονδρικό εμπόριο κυμάνθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στα 13 δισ. ευρώ και εκτός από τη διανομή των προϊόντων, βιομηχανικών αγαθών και πρώτων υλών συμπεριλαμβάνει και τις εξαγωγές αξίας 4,1 δις ευρώ. Τα τρόφιμα και ποτά απορροφούν πάνω από 1/3 της εορταστικής δαπάνης για τραπέζια και δώρα. Τα δώρα υψηλής αξίας όπως τα κοσμήματα ενισχύουν τον μέσο όρο των αγορών, ενώ ένδυση και υπόδηση παραμένουν βασική προτίμηση με πιο στοχευμένες αγορές.

Οι ΜμΕ συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του τζίρου στους κλάδους δώρου, καλλυντικών και βιβλίου. Οι 6 στους 10 των Ελλήνων καταναλωτών ξόδεψαν και φέτος περίπου τα ίδια με πέρυσι, ενώ μόνο 1 στους 10 ξόδεψε περισσότερο την φετινή εορταστική περίοδο. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα σίγουρα επηρέασαν σχεδόν το σύνολο των αγορών τόσο των Χριστουγέννων, όσο και της Πρωτοχρονιάς. Οι προβλέψεις διεθνώς δείχνουν μια μέτρια αύξηση των εορταστικών πωλήσεων 3,7% - 4,2% για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τον περυσινό Δεκέμβριο ήταν 4,3 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων σημειώνοντας αύξηση 5,5-5,8% σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023. Για τις επιχειρήσεις χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο τζίρος τον Δεκέμβριο 2024 ήταν περίπου 1,39 δισ. ευρώ.

Ο τζίρος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου τον Δεκέμβριο 2024 ανερχόταν σε περίπου 1,42 δισ. ευρώ, ενώ χωρίς οχήματα-τρόφιμα-καύσιμα, ήταν περίπου 0,65 δισ. ευρώ.

Μια εκτίμηση του «χριστουγεννιάτικου τζίρου» για το 2025 ανά κλάδο στην Ελλάδα δείχνει πως θα κυμανθεί συνολικά κοντά στα 4,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα για την περυσινή εορταστική αγορά στην Ελλάδα, ο μέσος όρος της αξίας χριστουγεννιάτικης δαπάνης ανά άτομο, δηλαδή κατά προσέγγιση η μέση αξία μιας απόδειξης/κατανάλωσης στο λιανεμπόριο κατά την εορταστική περίοδο ήταν περίπου 190 ευρώ, αυξημένη από τα 175 ευρώ του προηγούμενου έτους.

Η εκτίμηση για το 2025 στην αξία που θα δαπανήσουν οι καταναλωτές φέτος για αγορές δώρων και εορταστικά είδη, κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, ξεπερνά τα 200 ευρώ κατά κεφαλήν.

Μια «προσεγγιστική» ανάλυση σε 10 κατηγορίες αγαθών δείχνει πως και φέτος με μερίδιο προτίμησης 34% θα δαπανηθούν τα περισσότερα στα τρόφιμα και τα ποτά με περίπου 1,53 δισ. ευρώ. Στην ένδυση με μερίδιο 14% περίπου 620 εκατ. ευρώ και στην υπόδηση με 7% περίπου 310 εκατ. ευρώ. Στα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη με μερίδιο 15% περίπου 670 εκατ. ευρώ.

Στα παιχνίδια με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα καλλυντικά με μερίδιο 5% περίπου 230 εκατ. ευρώ. Στον οικιακό εξοπλισμό με μερίδιο 6% περίπου 270 εκατ. ευρώ. Στα βιβλία και πολιτιστικά είδη με μερίδιο 3% περίπου 140 εκατ. ευρώ. Σε κοσμήματα και ρολόγια με μερίδιο 4% περίπου 180 εκατ. ευρώ. Τέλος για όλα τα υπόλοιπα, όπως, εποχικά δώρα και είδη διακόσμησης με μερίδιο 6% οι πωλήσεις ανέρχονται σε περίπου 260 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά: «Λίγες ακόμα ώρες απομένουν πριν το τέλος του φετινού οικονομικού έτους για να επιβεβαιωθούν ή να αναθεωρηθούν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις μας για την φετινή εορταστική αγορά του Δεκεμβρίου. Η επισκεψιμότητα και αγοραστική κίνηση στις αγορές των αστικών κέντρων ήταν φέτος ενθαρρυντική. Μακάρι τα αποτελέσματα του τζίρου να αναθεωρήσουν όλα τα οικονομικά στοιχεία της αγοράς προς το καλύτερο φέτος και του χρόνου να δούμε βελτίωση στη καθημερινότητα εργοδοτών και εργαζομένων, επιχειρήσεων και καταναλωτών. Εύχομαι από καρδιάς εκ μέρους του Δ.Σ. και των στελεχών του Επιμελητηρίου μας σε όλες και όλους για το 2026, μια Καλύτερη Χρονιά!»