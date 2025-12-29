Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο - Η πρόγνωση για χιόνια

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, δεν αποκλείεται μέσα στα επόμενα 24ωρα να δούμε νιφάδες και στην Αττική.

Η χώρα έχει πλέον εισέλθει σε ένα καθαρά χειμωνιάτικο μοτίβο, με την εβδομάδα να ξεκινά κάτω από ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και την προοπτική χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Το ψύχος είναι ήδη αισθητό: το Νευροκόπι βρέθηκε στους –7 βαθμούς, ενώ η Λάρισα «άγγιξε» το μηδέν, με πολλές περιοχές να αντιμετωπίζουν συνθήκες παγετού.

