ΗΠΑ: Αυξήθηκαν απροσδόκητα οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 7.000 και ανήλθαν στις 226.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου.

Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας παραμένει γενικά σταθερή παρά το γεγονός πως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί και πως όσοι απολύονται χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να βρουν νέα απασχόληση.

Συγκεκριμένα, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας ενισχύθηκαν κατά 7.000 και ανήλθαν στις 226.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Οικονομολόγοι σε έρευνα του Reuters, ανέμεναν 221.000 νέες αιτήσεις.

Από την άλλη, ο αριθμός των ανθρώπων που συνέχισαν να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά την πρώτη εβδομάδα ενίσχυσης – ένας δείκτης της δραστηριότητας στις προσλήψεις – αυξήθηκε, μετά από εποχική προσαρμογή, στα 1,974 εκατομμύρια την εβδομάδα που έληξε στις 26 Ιουλίου, σύμφωνα με την έκθεση.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν πολύ λιγότερες νέες θέσεις εργασίας από το αναμενόμενο, λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ που έχει κάνει τις επιχειρήσεις επιφυλακτικές στην πρόσληψη εργαζομένων. Επιπλέον, η εντυπωσιακή αύξηση της απασχόλησης τους προηγούμενους δύο μήνες αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά σχεδόν 260.000, μία εντυπωσιακή μεταβολή που ώθησε τον Τραμπ να απολύσει την επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας. Η εν λόγω κίνηση του προέδρου των ΗΠΑ, κάθε άλλο επιδείνωσε την ανησυχία οικονομολόγων και επενδυτών για την υποβάθμιση της ποιότητας των επίσημων οικονομικών δεδομένων των ΗΠΑ.

Τα στοιχεία για τις νέες αιτήσεις για επιδόματα, δείχνουν ότι καθώς η οικονομία χάνει τη δυναμική της, οι εργοδότες δεν προχωρούν σε μαζικές απολύσεις αλλά προς το παρόν αντιμετωπίζουν την κατάσταση μέσω προσεκτικών προσαρμογών στο προσωπικό τους. Αυτό συνέβαλε στην διατήρηση της ανεργίας σε σχετικά χαμηλό ποσοστό τον Ιούλιο, στο 4,2%, παρά το γεγονός πως δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Η διστακτικότητα των εργοδοτών να προχωρήσουν σε προσλήψεις υποδηλώνει ότι υπάρχουν λιγότερες διαθέσιμες θέσεις για όσους χάνουν τη δουλειά τους.

