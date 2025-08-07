Πτωτικό 6 στα 6 για το πετρέλαιο με νέες απώλειες

Αυξάνονται οι επενδυτικές προσδοκίες για διπλωματική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αδυνατεί να ξεφύγει από τον κλοιό των πιέσεων το πετρέλαιο παραδίδοντας τα αρχικά κέρδη στη συνεδρίαση της Πέμπτης μετά την ανακοίνωση του Κρεμλίνου ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τις επενδυτικές προσδοκίες για διπλωματική λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 0,22%, στα 66,74 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate απώλεσε 0,25%, στα 64,19 δολάρια ολοκληρώνοντας ένα «κόκκινο 6 στα 6» μετά και τα χθεσινά χαμηλά 8 εβδομάδων. Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν στην πρώτη σύνοδο κορυφή μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών από το 2021.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου άφησε ανοιχτό το τετ α τετ Τραμπ με Πούτιν από την επόμενη εβδομάδα, αν και οι ΗΠΑ συνέχισαν τις προετοιμασίες για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, για να πιέσουν το Κρεμλίνο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ.

Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (Energy Information Administration) δήλωσε την Τετάρτη ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 3 εκατ. βαρέλια στα 423,7 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 1η Αυγούστου. Στην Κίνα, οι εισαγωγές αργού τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 5,4% από τον Ιούνιο, αλλά εξακολουθούν να αυξάνονται κατά 11,5% σε ετήσια βάση, με τους αναλυτές να αναμένουν ότι η δραστηριότητα διύλισης θα παραμείνει σταθερή βραχυπρόθεσμα.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, αύξησε την Τετάρτη τις τιμές αργού Σεπτεμβρίου για τους Ασιάτες αγοραστές, στη δεύτερη μηνιαία άνοδο στη σειρά, λόγω της περιορισμένης προσφοράς και της ισχυρής ζήτησης. Ωστόσο, η παγκόσμια μακροοικονομική αβεβαιότητα περιόρισε τις αυξήσεις των τιμών, αφότου οι ΗΠΑ διέταξαν μια νέα σειρά δασμών σε ινδικά προϊόντα.