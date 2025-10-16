Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ είναι σε καλό σημείο για να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ

Σε κατάλληλα επίπεδα για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αναταραχή μπορεί να υποστεί η παγκόσμια οικονομία στο μέλλον βρίσκεται το κόστος δανεισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

Οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό και την οικονομική ανάπτυξη έχουν εξισορροπήσει περισσότερο, ανέφερε κατά τη διάρκεια πάνελ με τη δημοσιογράφο του Bloomberg, Λίζα Αμπραμόβιτς, υποδηλώνοντας ότι αισθάνεται άνετα με τον πληθωρισμό και τα επιτόκια να κυμαίνονται στο 2%.

«Θεωρούμε ότι εκεί που βρισκόμαστε σήμερα, βρισκόμαστε σε καλό σημείο και καλά τοποθετημένοι για να αντιμετωπίσουμε μελλοντικά σοκ», δήλωσε η Λαγκάρντ η οποία βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετέχει στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ.

Το ΔΝΤ αναθεώρησε ελαφρώς τις προβλέψεις του για την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,2% το 2025, ωστόσο επισήμανε «αμυδρές προοπτικές» τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, καθώς η παγκόσμια οικονομία δείχνει σημάδια πιέσεων από τους σαρωτικούς δασμούς και τον προστατευτισμό των ΗΠΑ.

Μετά από μια σχετική ηρεμία των τελευταίων μηνών, οι εντάσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών αυξάνονται ξανά, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί να πλήξει την Κίνα με έναν επιπλέον δασμό 100% από την 1η Νοεμβρίου, αφού το Πεκίνο πρόσθεσε πρόσφατα περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.