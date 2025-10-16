Χρυσός: Συνεχίζει ακάθεκτος με νέο ρεκόρ για 4η συνεδρίαση

Οι επενδυτές εξακολουθούν να στρέφονται στο ασφαλές καταφύγιο λόγω των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και του lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο πολύτιμο μέταλλο.

Νέο ιστορικό υψηλό για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση σημείωσε ο χρυσός την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να στρέφονται στο ασφαλές καταφύγιο λόγω των αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και του lockdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ, με τα στοιχήματα για μειώσεις επιτοκίων να δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στο πολύτιμο μέταλλο.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε 2,1% στα 4.293,70 δολάρια ανά ουγγιά, αφού ο χρυσός άγγιξε το ιστορικό υψηλό των 4.298,52 δολαρίων νωρίτερα. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ για παράδοση Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν 2,5% υψηλότερα στα 4.304,60 δολάρια.



Το κίτρινο μέταλλο έχει κερδίσει πάνω από 60% από την αρχή του έτους, λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, επιθετικών στοιχημάτων μείωσης επιτοκίων, αγορών από κεντρικές τράπεζες και ισχυρών εισροών ETF.

«Η πορεία του χρυσού θα εξαρτηθεί από την εικόνα της μείωσης των επιτοκίων ενόψει του 2026, καθώς και από τις εξελίξεις γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας και η σχέση συνεχίσει να επιδεινώνεται, αυτή θα μπορούσε να είναι η σπίθα που χρειάζεται ο χρυσός για να ξεπεράσει το φράγμα των 5.000 δολαρίων/ουγγιά», δήλωσε ο Zain Vawda, αναλυτής στην MarketPulse της OANDA.

Οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα παρέμειναν επικεντρωμένοι στην υποβόσκουσα εμπορική διαμάχη ΗΠΑ-Κίνας, με την Ουάσινγκτον την Τετάρτη να επικρίνει τους εκτεταμένους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών της Κίνας ως απειλή για τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.



Οι traders τιμολογούν μια μείωση του επιτοκίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ κατά 25 μονάδες βάσης τον Οκτώβριο και ακόμα μία τον Δεκέμβριο, με πιθανότητες 98% και 95% αντίστοιχα. Ο χρυσός συνήθως αποδίδει καλά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων.

Οι βραχυπρόθεσμες υποχωρήσεις του χρυσού είναι πιθανό να είναι προσωρινές, καθώς οι αισιόδοξοι επενδυτές τείνουν να χρησιμοποιούν τις πτώσεις για να επανεισέλθουν σε θέσεις, δήλωσε ο Vawda.

Η HSBC αύξησε την πρόβλεψη για τη μέση τιμή του χρυσού για το 2025 στα 3.355 δολάρια ανά ουγγιά την Τετάρτη, επικαλούμενη τη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια από γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και ένα ασθενέστερο δολάριο ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, το συνεχιζόμενο shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει αναστείλει την έκδοση μάκρο στοιχείων, με αξιωματούχο του Υπουργείου Οικονομικών να προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να κοστίσει στην οικονομία έως και 15 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα σε χαμένη παραγωγή.

Στα άλλα μέταλλα, η τιμή spot στο ασήμι αυξήθηκε κατά 1,4% στα 53,83 δολάρια ανά ουγγιά, αφού έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 54,15 δολαρίων νωρίτερα στη συνεδρίαση, ακολουθώντας την άνοδο του χρυσού και υποστηριζόμενο από τη στενότητα στην αγορά spot.