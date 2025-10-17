Βαλτάς: 65.000 συνταγές ορισμένων φαρμάκων υψηλού κόστους επιστρέφουν στα ιδιωτικά φαρμακεία

Η διαδικασία προϋποθέτει την συνεργασία το ΕΟΠΥΥ, των φαρμακείων της επικράτειας, των φαρμακαποθηκών και των εταιριών που φέρνουν τα ΦΥΚ και πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους.

Στο προσεχές διάστημα 65.000 συνταγές ορισμένων φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), που λαμβάνουν ισάριθμοι συμπολίτες μας, με χρόνια σοβαρά νοσήματα, επιστρέφουν στα ιδιωτικά φαρμακεία, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ) Αποστόλης Βαλτάς.

Αναμένεται τις προσεχείς ημέρες, η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα καθορίσει τις θεραπευτικές κατηγορίες, για τις οποίες τα ΦΥΚ θα διανέμονται από τα φαρμακεία της γειτονιάς, ώστε μπει τέλος στην ταλαιπωρία των ασθενών που για να πάρουν την αγωγή τους έπρεπε να περιμένουν μέσα στη ζέστη ή μέσα στο κρύο σε ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Αποστόλης Βαλτάς, στα 10.750 φαρμακεία της γειτονιάς (στην επικράτεια) επιστρέφουν 65.000 συνταγές ΦΥΚ, σε σύνολο 165.000 συνταγών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για τους ασθενείς δεν έχει καμία συμμετοχή και θα παραλαμβάνουν τα ΦΥΚ εντός λίγων ημερών, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα με την χορήγηση της θεραπείας, καθώς πρόκειται για ανθρώπους που νοσούν από σοβαρά και συχνά ισόβια νοσήματα.

Για την εκτέλεση των συνταγών ο φαρμακοποιός θα λαμβάνει 20 ευρώ συν ΦΠΑ, για κάθε συνταγή ΦΥΚ, ενώ με βάση τις νομοθετικές ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας, κάθε φαρμακείο θα μπορεί να διανέμει φάρμακα αξίας έως 20.000 ευρώ και μέχρι 20 συνταγές ΦΥΚ το μήνα. Συνεπώς το κέρδος για τον φαρμακοποιό θα ανέρχεται έως το ποσό των 400 ευρώ ανά φαρμακείο, μηνιαίως.

Από τον έτερο μηχανισμό παράδοσης των ΦΥΚ κατ’ οίκον, που ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι, μέχρι στιγμής ωφελούνται περίπου 12.000-13.000 συμπολίτες μας, καθώς τόσοι έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα και παραλαμβάνουν τα φάρμακα υψηλού κόστους κατόπιν ραντεβού στην κατοικία τους. Όταν το πρόγραμμα είχε εκκινήσει, το υπουργείο Υγείας είχε υπογραμμίσει ότι προοδευτικά θα κάλυπτε τις ανάγκες όλων των ασθενών (άνω των 120.000 ανθρώπων), αλλά μόνο το 1/10 αυτού του πληθυσμού έχει εγγραφεί ώστε να παραλαμβάνει τα ΦΥΚ κατ’ οίκον.

Οι διευκρινίσεις του προέδρου του ΠΦΣ Α. Βαλτά για την επιστροφή ορισμένων ΦΥΚ στα φαρμακεία δόθηκαν στο πλαίσιο Ημερίδας που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος για τα εμβόλια, την ασφάλεια, την καινοτομία και την οικονομική υπεραξία στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.