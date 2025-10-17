Ανοίγει με 700 εκατ. ευρώ ο «κουμπαράς» των παροχών και ελαφρύνσεων για το 2027

Μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες νέων παροχών που θα ανακοινωθούν του χρόνου για να ισχύσουν από το 2027 θα δώσει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που θα ανακοινωθεί μαζί με το σχέδιο προϋπολογισμού στις 20 Νοεμβρίου.

Μια πρώτη εικόνα για τις δυνατότητες νέων παροχών που θα ανακοινωθούν του χρόνου για να ισχύσουν από το 2027 θα δώσει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός, ο οποίος θα κατατεθεί στις Βρυξέλλες στις 20 Νοεμβρίου μαζί με την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο κρατικός «κουμπαράς» πάντως για τις παροχές του 2027 είναι ήδη πιο γεμάτος από τις αρχικές προβλέψεις κατά περίπου 600 με 700 εκατ. ευρώ από την ευελιξία που παρέχει η ρήτρα διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες.

Αυτό δήλωσε και ο αρμόδιος επί των δημοσιονομικών υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς, κατά τις τοποθετήσεις του στη συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, κλείνοντας ωστόσο την πόρτα για επιπλέον παροχές που θα μετρήσουν από το 2026, καθώς όπως είπε έχουν εξαντληθεί τα όρια λαμβάνοντας υπόψη ακόμη και τη μόνιμη αύξηση των εσόδων που έφεραν το 2024 τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Ο κ. Πετραλιάς σημείωσε πως ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός θα περιλαμβάνει προβλέψεις για την αύξηση των δαπανών του 2027 και του 2028. Είπε ωστόσο πως ήδη υπάρχει μια ευελιξία της τάξης του 0,3% του ΑΕΠ από τις αμυντικές δαπάνες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες πολιτικές για επενδύσεις ή μέτρα ή άλλες ανάγκες και αυτό αποτυπώνεται και στο Draft Budgetary Plan που κατέθεσε η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τι κρίνει τις παροχές του 2027

Όλα εξαρτώνται από τα όρια αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που έχουν συμφωνηθεί με τις Βρυξέλλες. Αρμόδια στελέχη σημειώνουν πως είναι ακόμη νωρίς για προβλέψεις καθώς μπορεί να προκύψουν νέα περιθώρια από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025.

Η υπέρβαση των στόχων στα φορολογικά έσοδα είναι δεδομένη για τη φετινή χρονιά. Το ζήτημα είναι το αν κάποια από αυτά τα επιπλέον έσοδα θα αναγνωριστούν ως «ενεργητικά μέτρα» μόνιμης αύξησης των εσόδων γιατί μόνο έτσι μπορεί να δημιουργηθεί επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για επιπλέον παροχές ή μείωσης φορολογίας. Αυτό έγινε το 2024 ποσό σχεδόν 2 δισ. ευρώ που έδωσε τη δυνατότητα για τις παροχές της ΔΕΘ.

Από την ερχόμενη άνοιξη λοιπόν και αφού έχει «κλείσει» ο λογαριασμός του 2025 θα ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ποιο κομμάτι αυτών των επιπλέον εσόδων μπορεί να αποδοθεί στην εφαρμογή μόνιμων μέτρων και άρα δημιουργούν χώρο και ποια είναι «συγκυριακά» και προέρχονται πχ από την άνοδο των τιμών ή την αύξηση του τουρισμού και δεν υπολογίζονται θετικά στις δαπάνες.