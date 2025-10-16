Απώλειες άνω του 1% για το πετρέλαιο

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραδόσεως Δεκεμβρίου του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,33%, στα 61,06 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures παραδόσεως Νοεμβρίου του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate διολίσθησαν 1,37%, στα 57,46 δολάρια.

Απώλειες άνω του 1% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δεσμεύτηκε να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, ενώ ενισχύθηκαν οι ανησυχίες των επενδυτών για εξασθένιση της ζήτησης.

Ειδικότερα, η Ινδία επανέλαβε σήμερα ότι προτεραιότητα της ενεργειακής της πολιτικής είναι «να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή», μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι το Νέο Δελχί τού υποσχέθηκε να σταματήσει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο.

«Προτεραιότητά μας είναι να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Ινδού καταναλωτή σε μια ρευστή ενεργειακή αγορά», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας. «Η πολιτική μας αναφορικά με τις εισαγωγές καθοδηγείται αποκλειστικά από αυτόν τον στόχο», υπογράμμισε.

Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παραδόσεως Δεκεμβρίου του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν 1,33%, στα 61,06 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures παραδόσεως Νοεμβρίου του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate διολίσθησαν 1,37%, στα 57,46 δολάρια.

Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία μειώθηκαν ελαφρώς τον περασμένο μήνα, αλλά εξακολουθούν να αποτελούν το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών, παρά την πίεση των ΗΠΑ για περιορισμό των ροών.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου δήλωσαν πάντως σήμερα ότι αναμένουν μείωση, και όχι διακοπή, στις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου. Οι εταιρείες ωστόσο περιμένουν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση του Νέου Δελχί.