Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι στην σκιά της επικοινωνίας Τραμπ - Πούτιν

Ικανοποίηση σε Λευκό Οίκο και Κρεμλίνο για την επικείμενη συνάντηση Πούτιν - Τραμπ στη Βουδαπέστη. Οι επιδιώξεις του Κιέβου μέσω Ζελένσκι και οι Tomahawk.

Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχεται στην Ουάσινγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, στον απόηχο της «άκρως παραγωγικής» τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον οποίο συμφώνησαν να διεξάγουν μία νέα σύνοδο κορυφής στη Βουδαπέστη «σε περίπου 2 εβδομάδες«.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκινά μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα με στόχο τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, μια εβδομάδα αφότου βοήθησε στην επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους αμυντικών και ενεργειακών εταιρειών πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο.

«Αναμένουμε ότι η δυναμική της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια δίωρη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Ρώσος πρόεδρος τον συνεχάρη για το «Μεγάλο Επίτευγμα της Ειρήνης στη Μέση Ανατολή».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο των ΗΠΑ θα βρεθεί τετ α τετ με Ρώσους αξιωματούχους την επόμενη εβδομάδα, ενώ το ραντεβού Τραμπ - Πούτιν δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί χρονικά. «Πιστεύω ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία», τόνισε ο Τραμπ μετά τη συνομιλία με τον Πούτιν, η οποία διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες.

Η προηγούμενη σύνοδός τους, στην Αλάσκα τον Αύγουστο, έληξε χωρίς σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις για τον κ. Τραμπ. Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικών υποθέσεων του Πούτιν, εξήγησε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ξεκίνησε την κλήση, την οποία χαρακτήρισε «πολύ ειλικρινή και εμπιστευτική», ενώ ικανοποιημένο από τη διμερή επαφή εμφανίστηκε και το Κρεμλίνο.

Από τον πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι σκοπεύει να πιέσει για περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα επέτρεπαν στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος σε απόσταση έως και 2.500 χιλιομέτρων. Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν μπορεί να επιβραδύνει τη δυναμική για σκλήρυνση της στάσης απέναντι στη Μόσχα, σύμφωνα με πρώην αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο Πούτιν προσπαθεί να εκτροχιάσει το μομέντουμ προς μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία», υποστήριξε ο Νταν Φριντ, πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και βετεράνος διπλωμάτης που επέβλεπε την πολιτική κυρώσεων υπό πολλαπλές κυβερνήσεις. «Θα δούμε τι θα συμβεί με τον Ζελένσκι που πρόκειται να συναντήσει τον Τραμπ], αλλά οι πιθανότητες να προχωρήσουμε προς μια εκεχειρία πιέζοντας τη Ρωσία να σοβαρευτεί φαίνεται να έχουν μειωθεί» πρόσθεσε.

Ο Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για τις επιθέσεις της Ρωσίας και δεν απέκλεισε την παροχή Tomahawk στο Κίεβο. Ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, διεμήνυσε ότι η Μόσχα έχει προειδοποιήσει τον Τραμπ να μην εξοπλίσει το Κίεβο με πυραύλους. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε την άποψή του ότι οι Τomahawk δεν θα αλλάξουν την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, αλλά θα προκαλέσουν σημαντική βλάβη στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας, πολλώ δε μάλλον στις προοπτικές ειρηνικής διευθέτησης», αποσαφήνισε.