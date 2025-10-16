Πολιτική | Διεθνή

Όρμπαν: Μιλήσαμε με τον Τραμπ για την συνάντησή του με τον Πούτιν

Όρμπαν: Μιλήσαμε με τον Τραμπ για την συνάντησή του με τον Πούτιν
«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ουγγαρία
Βίκτορ Όρμπαν
Ντόναλντ Τραμπ
Βλαντίμιρ Πούτιν
ΗΠΑ
Ρωσία
