Ειδήσεις | Διεθνή

Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα μετά από ουκρανικές επιθέσεις στη Χερσώνα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Χιλιάδες κάτοικοι χωρίς ρεύμα μετά από ουκρανικές επιθέσεις στη Χερσώνα
Και οι δύο πλευρές του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από τότε που οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο το καλοκαίρι.

Περίπου 84.000 άνθρωποι εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα στο υπό ρωσικό έλεγχο τμήμα της περιοχής Χερσώνας της Ουκρανίας μετά τις ουκρανικές επιθέσεις αυτή την εβδομάδα σε ενεργειακές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο διορισθείς από τη Ρωσία κυβερνήτης της περιοχής Βλαντίμιρ Σάλντο.

Ο Σάλντο δήλωσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις την Τρίτη και την Τετάρτη προκάλεσαν ζημιές σ’ έναν υποσταθμό, αφήνοντας αρχικά περίπου 100.000 κατοίκους σε 96 οικισμούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Και οι δύο πλευρές του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές από τότε που οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέληξαν σε αδιέξοδο το καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στην Ελλάδα ζεις με 11.791 ευρώ τον χρόνο και στην Ευρώπη…

Αυξήσεις έως 1.036% στις αποδοχές των φαντάρων - Όλα τα ποσά και οι δικαιούχοι

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Φοροδιαφυγή σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων - Πρόστιμα και λουκέτα

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Επίθεση
Ρεύμα
Ενέργεια
Ηλεκτρική ενέργεια
Μπλακάουτ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider