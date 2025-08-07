Αγορές | Commodities

Υψηλό άνω των 2 εβδομάδων «άγγιξε» ο χρυσός

Ο χρυσός, που ανθίζει κατά τη διάρκεια οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας, τείνει επίσης να ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα χαμηλών επιτοκίων.

Σε υψηλό άνω των δύο εβδομάδων την Πέμπτη, σκαρφάλωσε ο χρυσός καθώς η λάμψη του ως ασφαλές καταφύγιο έγινε πιο έντονη μετά την έναρξη ισχύος των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ και τα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ που συνέβαλαν στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων.

Ο χρυσός στην αγορά σποτ κέρδισε 0,68% στα 3.391,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ έφτασε και σε υψηλό από τις 23 Ιουλίου νωρίτερα στη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού των ΗΠΑ πρόσθεσαν 0,6% στα 3.453 δολάρια.

Η τιμή του ασημιού στην αγορά σποτ ενισχύθηκε 0,7% στα 38,13 δολάρια ανά ουγγιά, υψηλό από τις 25 Ιουλίου, ενώ η πλατίνα παρέμεινε σταθερή στα 1.333,81 δολάρια και το παλλάδιο αναρριχήθηκε 1,4% στα 1.148,29 δολάρια.

«Οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις και οι αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά με το ενδιαφέρον για ασφαλή καταφύγια», εξήγησε ο Πίτερ Γκραντ, αντιπρόεδρος και ανώτερος στρατηγικός αναλυτής μετάλλων στην Zaner Metals.

