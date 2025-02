Σε μικτό έδαφος οι ευρωαγορές μετά τις γερμανικές εκλογές - Άλμα 55% για την Just Eat Takeaway

Ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,04% στις 22.268 μονάδες.

Μικτά πρόσημα καταγράφουν οι δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την πρώτη ημέρα συναλλαγών της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά αποτελέσματα των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών, ενώ παρακολουθούν παράλληλα τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό ζήτημα.

Πιο συγκεκριμένα, το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών πέτυχε καθαρή νίκη, διπλασιασμό ψήφων για την ακροδεξιά και μεγάλες απώλειες για τους Σοσιαλδημοκράτες. Προς στιγμήν, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) κερδίζει τις εκλογές με 28,5% χωρίς όμως τη δυνατότητα αυτοδύναμης κυβέρνησης. Ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος ζήτησε «κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό» χρειάζεται πλέον μόνο έναν εταίρο, ανοίγει επομένως ο δρόμος για τον «μεγάλο» συνασπισμό με το SPD.

Δεύτερη δύναμη αναδεικνύεται το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) με 20,7%, με το υψηλότερο ποσοστό στην 11ετή ιστορία του και στην τρίτη θέση το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16,5%, με την χειρότερη επίδοση της ιστορίας του. Παράλληλα, οι Πράσινοι συγκέντρωσαν το 11,7% των ψήφων με την Αριστερά να έπεται με 8,7%.

«Δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές εάν η Ένωση χρειάζεται δύο εταίρους, ή μπορεί και με έναν. Σε κάθε περίπτωση, η κυβερνητική εντολή ανήκει σε μας», συνόψισε ο κ. Μερτς, σχεδόν επτά ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), η οποία εξασφαλίζει 28,5% κατά τις ως τώρα εκτιμήσεις, κατήγαγε καθαρή νίκη. Έμεινε ωστόσο κάτω από το -όχι μόνο ψυχολογικό- όριο του 30%.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί 0,27% στις 552,30 μονάδες, ενώ ο EuroStoxx 50 χάνει 0,62% στις 5.441 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX σημειώνει άνοδο 0,04% στις 22.268 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει οριακές απώλειες 0,02% στις 8.656 μονάδες ενώ ο γαλλικός CAC 40 με -0,71% ανέρχεται στις 8.096 μονάδες. Στο Μιλάνο ο FTSE MIB διολισθαίνει 0,69% στις 38.170 μονάδες ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ 35 υποχωρεί 0,09% στις 12.937 μονάδες.

Στα επιχειρηματικά νέα, ο ευρωπαϊκός γίγαντας παράδοσης τροφίμων Just Eat Takeaway.com πρόκειται να εξαγοραστεί από την ολλανδική επενδυτική εταιρεία τεχνολογίας Prosus σε μια συμφωνία ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ σε μετρητά. Η προσφορά αποτιμά τις μετοχές της Just Eat στα 20,3 ευρώ η κάθε μία, αντιπροσωπεύοντας premium 63% σε σύγκριση με την τιμή κλεισίματος της εταιρείας την Παρασκευή. Η μετοχή της Just Eat Takeaway.com καταγράφει άλμα σχεδόν 55%, ενώ η μετοχή της Prosus υποχωρεί κατά 7,6%.

Στο μεταξύ, το ευρώ καταγράφει κέρδη έναντι του δολαρίου στον απόηχο των γερμανικών εκλογών. Ειδικότερα, το ενιαίο νόμισμα της Ευρωζώνης, το πρωί ώρα Δευτέρας ενισχύεται 0,51% στα 1,0513 δολάρια, ωστόσο, συνιστά αντίσταση στο επίπεδο των 1,0533 δολαρίων, που αποτελεί υψηλό από τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το κοινό νόμισμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να περιορίσει την άνοδό του αν η ρητορική από τα κόμματα στείλει σήμα ότι δεν υπάρχει βιασύνη για αλλαγή σχετικά με τους κανόνες για το χρέος. Την ίδια στιγμή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του γερμανικού δείκτη DAX, ενισχύονται άνω του 1% το πρωί της Δευτέρας, υπεραποδίδοντας στον Stoxx 600.

Ασιατικά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινήθηκαν οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού τη Δευτέρα, επηρεασμένες από τη Wall Street, η οποία κατέγραψε τη χειρότερη συνεδρίαση του έτους μέχρι ώρας την περασμένη Παρασκευή, καθώς τα στοιχεία για το καταναλωτικό κλίμα των ΗΠΑ προκάλεσαν ανησυχίες στους επενδυτές σχετικά με την πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού.

Στις ασιατικές αγορές, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ απώλεσε 0,58% στις 23.341 μονάδες, αφού σημείωσε υψηλό σχεδόν τριών ετών στην προηγούμενη συνεδρίασή του. Ο CSI 300 υποχώρησε 0,22% στις 3.969 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας υποχώρησε 0,35% στις 2.645 μονάδες ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε πτώση 0,17% για να κλείσει στις 773,33 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,14% στις 8.308 μονάδες, βάζοντας τέλος στο σερί απωλειών πέντε συνεδριάσεων.

Οι αγορές της Ιαπωνίας ήταν κλειστές λόγω δημόσιας αργίας.

Στα επιχειρηματικά νέα, τα σχέδιά της να προχωρήσει σε επενδύσεις περίπου 52,5 δισ. δολαρίων στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ανακοίνωσε η Alibaba. Ο κινεζικός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου σκοπεύει να επενδύσει σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και υπολογιστικού νέφους (cloud) περισσότερα απ' ό,τι έχει δαπανήσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Η μετοχή της υποχώρησε κατά 1,5% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.