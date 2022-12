Χρηματιστήριο: Βρίσκει «πατήματα» πάνω από τις 910 μονάδες

Ήπια άνοδος στο Χρηματιστήριο. Συνεχίζουν ανοδικά Μυτιληναίος, τράπεζες και ΔΕΗ.

Σε μια risk off διάθεση συνέχισαν να διαπραγματεύονται οι αγορές μετοχών με τον S&P 500 να σημειώνει την 8η ημέρα απωλειών του τις τελευταίες 9 ημέρες, αν και ήπια (-0,19%) που στην πραγματικότητα σημειώνει πτώση έως και -2,32% σε σχέση με αυτές 9 ημέρες δεδομένου ότι η one up day (την περασμένη Τετάρτη) ήταν η δεύτερη καλύτερη μέρα για τον δείκτη τα τελευταία 2 χρόνια.

Από την άλλη, η αγορά παραμένει στραμμένη στον τραπεζικό κλάδο και στα μέτρα που θα αποφανθούν για την στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών. Το όλο κλίμα σαφώς διατηρεί τις τραπεζικές μετοχές υπό πίεση αλλά και ευρύτερα το ταμπλό του ΧΑ. Σε ανάλυσή της η Axia Ventures, εστίασε στις πιθανές επιπτώσεις από το πλαίσιο δράσεων που θα πρέπει να αναλάβουν οι ελληνικές τράπεζες για τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν μια σειρά μέτρων όπως: 1) στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών μέσω μεγαλύτερων προθεσμιών αποπληρωμής ή εφαρμογής χαμηλότερων επιτοκίων, χωρίς επιβάρυνση του κράτους, 2) αύξηση της δυνατότητας έγκρισης των εξωδικαστικών συμβιβασμών, 3) αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων και μείωση των περιθωρίων νέων δανείων και 4) μείωση των προμηθειών και τελών στις συναλλαγές.

Παράλληλα, οι επενδυτές χωνεύουν και τα δεδομένα από την πορεία του ΑΕΠ, που ενισχύθηκε με αρκετά βραδύτερο ρυθμό, κατά 2,8% το 3ο τρίμηνο του 2022, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σημειώνεται πως το 2ο τρίμηνο του 2022 η άνοδος του ΑΕΠ είχε υπολογισθεί από την ΕΛΣΤΑΤ σε 7,7% και το 1ο τρίμηνο σε 8%, αλλά τα στοιχεία αναθεωρήθηκαν εκ νέου προς τα «κάτω»: σε 7,1% και σε 7,9% αντίστοιχα.

Γενικά, τα στοιχεία δείχνουν πως οι πιέσεις της κρίσης εμφανίζονται και στην ελληνική οικονομία, με την ιδιωτική κατανάλωση να είναι προς το παρόν ο μοχλός στήριξης και με άγνωστο «Χ» τη συμβολή του τουρισμού, καθώς η άνοδος συνολικά στις υπηρεσίες ήταν τελικά ισχνή (3%).

Επστρέφοντας στο Χρηματιστήριο, φαίνεται πως εισηγμένες του ενεργειακού κλάδου τραβούν τα βλέμματα των ξένων funds, που τοποθετούνται και στη βάση του «πράσινου» μετασχηματισμού αλλά και στα deals που αναμένονται.

Ο ΚΜΟ 200 ημερών βρίσκεται στις 863 μονάδες. Σημεία στήριξης 891 και 862 μονάδες και σημεία αντίστασης οι 922 και 971 μονάδες.

Την Πέμπτη ο Γενικός Δείκτης καταγράφει ήπια άνοδο της τάξεως του 0,29% στις 912,96 μονάδες, με τον FTSE 25 στο 0,25% και στις 2.211 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης καταγράφει άνοδο 0,43% στις 626,30 μονάδες.

Στις τράπεζες, η Alpha Bank ενισχύεται κατά 0,65% στα 1,0095 ευρώ, η Eurobank κατά 0,1% στα 1,021 ευρώ και η Πειραιώς και η ΕΤΕ στο 0,57% και στο 0,44% αντίστοιχα.

Συνεχίζει ανοδικά η μετοχή της Μυτιληναίος στο 0,59% και στα 18,89 ευρώ, με τον ΟΤΕ να καταγράφει κέρδη 0,54%, τη ΔΕΗ στο 0,61% και τα 6,61 ευρώ.

Υποχωρούν σε ήπια επίπεδα η Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Ελλάκτωρ και ΜΟΗ στο 20,08 ευρώ, με τους επενδυτές να κατοχυρώνει και μέρος των κερδών.