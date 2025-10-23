Πολιτική | Ελλάδα

ΥΠΕΘΑ: Μετά την τοποθέτηση Δούκα, αναθέτουμε την καθαριότητα του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο

Newsroom
Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Μετά την τοποθέτηση του δήμαρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα ότι η «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην ανάθεση της καθαριότητας του Άγνωστου Στρατιώτη σε τρίτο, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του καθώς «δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα».

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ αναλυτικά

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την υποβάθμιση του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη. Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

