Βραζιλία: Ο 80χρονος Λούλα σκοπεύει να διεκδικήσει 4η προεδρική θητεία

Τέσσερις ημέρες προτού γιορτάσει τα 80ά του γενέθλια, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ανακοίνωσε σήμερα πως σκοπεύει να διεκδικήσει μια τέταρτη προεδρική θητεία στις εκλογές του 2026.

«Σύντομα θα γίνω 80 ετών, αλλά να είστε βέβαιοι πως έχω την ίδια ενέργεια που είχα στα 30 μου», δήλωσε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. «Θα θέσω υποψηφιότητα για τέταρτη (προεδρική) θητεία», ξεκαθάρισε.

Μετά την Ινδονησία, ο Λούλα θα μεταβεί στη Μαλαισία για τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου ενδέχεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι σχέσεις της Βραζιλίας με τις ΗΠΑ επιδεινώθηκαν μετά τη δίκη του Ζαΐχ Μπολσονάρου ο οποίος τελικά καταδικάστηκε σε κάθειρξη 27 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του από τον Λούλα στις προεδρικές εκλογές του 2022. Χαρακτηρίζοντας «πολιτικά υποκινούμενη» τη δίωξη σε βάρος του Μπολσονάρου, ο Τραμπ επέβαλε τιμωρητικούς δασμούς 50% στις εισαγωγές αρκετών προϊόντων από τη Βραζιλία.

Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει διατελέσει πρόεδρος της Βραζιλίας από το 2003 έως το 2011, ενώ από το 2023 διανύει την τρίτη θητεία του στον προεδρικό θώκο. Είναι ο μακροβιότερος πρόεδρος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη Βραζιλία, πριν από περίπου 40 χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ