Ανέκαμψαν οι τιμές του χρυσού - Κέρδη άνω του 1%

Άνοδο σημείωσαν οι τιμές του χρυσού την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από τις χθεσινές απώλειες, όπου άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις που επικρατούν όσον αφορά το Ουκρανικό ενίσχυσαν τη ζήτηση για την ασφάλεια που προσφέρει το πολύτιμο μέταλλο ως επενδυτικό καταφύγιο.

Συγκεκριμένα, ο χρυσός στην αγορά spot ενισχύθηκε 1% στα 4.132,76 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού πρόσθεσαν 2% στα 4.145,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του χρυσού έχουν σημειώσει ράλι 57% από την αρχή του έτους, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, της οικονομικής αβεβαιότητας, των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων και των συνεχιζόμενων αγορών του πολύτιμου μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,1% στα 49,07 δολάρια η ουγγιά, η πλατίνα πρόσθεσε 0,5% στα 1.629,44 δολάρια η ουγγιά, ενώ το παλλάδιο κέρδισε 0,4% στα 1.453,90 δολάρια η ουγγιά.

Την Τετάρτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε για πρώτη φορά στη δεύτερη θητεία του κυρώσεις στη Ρωσία, στοχεύοντας τις πετρελαϊκές εταιρείες Lukoil και Rosneft, ενώ εξετάζει επίσης ένα σχέδιο για τον περιορισμό των εξαγωγών λογισμικού προς την Κίνα, ως απάντηση στους τελευταίους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει μια μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, καθώς και με άλλη μια μείωση τον Δεκέμβριο.

Στο μεταξύ, η JP Morgan «βλέπει» ότι οι τιμές του χρυσού θα μπορούσαν να φτάσουν τα 5.055 δολάρια/ουγγιά έως το δ' τρίμηνο του 2026, με βάση την υπόθεση ότι η ζήτηση των επενδυτών και οι αγορές των κεντρικών τραπεζών θα κυμανθούν κατά μέσο όρο γύρω στους 566 τόνους ανά τρίμηνο το επόμενο έτος.