Ειδήσεις | Διεθνή

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας
Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν σήμερα στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ για περίπου 18 δευτερόλεπτα, ανακοίνωσαν οι λιθουανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ισπανικά Eurofighter Typhoon που μετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής απογειώθηκαν προκειμένου να τα αναχαιτίσουν και περιπολούν στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Η υψηλή ενεργειακή κλάση μειώνει το κόστος έως και 70%

Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

Πώς ψηφίζουν οι πολίτες - Γιατί βλέπουν τον Γρηγόρη - Ξεκόλλησε η βελόνα του ΠΑΣΟΚ

tags:
Αεροπλάνο
Λιθουανία
Ρωσία
ΝΑΤΟ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider