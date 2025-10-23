«Εκτόξευση» πάνω από 5% για το πετρέλαιο μετά τις νέες κυρώσεις ΗΠΑ στη Ρωσία

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους που έχουν σημειώσει και τα δύο συμβόλαια αργού πετρελαίου από τα μέσα Ιουνίου.

Άλμα άνω του 5% σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, με ώθηση από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις στους μεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας της Ρωσίας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που ώθησε τις εταιρείες ενέργειας στην Κίνα και στην Ινδία να εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης των εισαγωγών από τη Ρωσία.

Ειδικότερα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις στους ρωσικούς ενεργειακούς ομίλους Rosneft και Lukoil, με τον υπουργό Οικονομικών να προσάπτει στη Ρωσία «έλλειψη σοβαρής δέσμευσης σε μια ειρηνευτική διαδικασία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία» και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι οι συζητήσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχουν οδηγήσει «πουθενά».

Υπό αυτό το πρίσμα, το Brent σημείωσε κέρδη 3,40 δολάρια, ή 5,4% στα 65,99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate άγγιξε τα 61,79 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο 5,6%, ή 3,29 δολάρια. Πρόκειται για τις μεγαλύτερες ημερήσιες ανόδους που έχουν σημειώσει και τα δύο συμβόλαια αργού πετρελαίου από τα μέσα Ιουνίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ελπίζει» πως οι κυρώσεις θα είναι βραχείας διάρκειας και ότι θα έχουν συμβολή στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Κάνοντας λόγο για «τεράστιες» κυρώσεις, ο Τραμπ είπε πως «ελπίζουμε πως δεν θα διαρκέσουν πάρα πολύ. Ελπίζουμε πως θα ο πόλεμος θα τερματιστεί», καθώς υποδεχόταν τον Γενικό Γραμματέα του NATO Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου.

Κινεζικές κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες ανέστειλαν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στη Rosneft και τη Lukoil, τις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Μόσχας, σύμφωνα με το Reuters. Υπενθυμίζεται πως τα διυλιστήρια στην Ινδία, την μεγαλύτερη αγοράστρια ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, πρόκειται να μειώσουν δραστικά τις εισαγωγές αργού από τη Μόσχα, για να συμμορφωθούν με τις κυρώσεις των ΗΠΑ λόγω της εισβολής του Κρεμλίνου στην Ουκρανία.

Η Βρετανία επέβαλε κυρώσεις στις εταιρείες Rosneft και Lukoil την περασμένη εβδομάδα, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Πετρελαίου του Κουβέιτ δήλωσε ότι ο OPEC+ θα είναι έτοιμος να αντισταθμίσει οποιαδήποτε έλλειψη στην αγορά, αναστρέφοντας τις περικοπές στην παραγωγή.