Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις 1.392 δικαιούχων

Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.

Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» προχώρησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σήμερα, πιστώθηκε με την 11η απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 1.392 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 4.994.798,14 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 2.791.805,96 ευρώ αφορά 1.081 φυσικά πρόσωπα και το ποσό των 2.202.992,18 ευρώ αφορά 311 νομικά πρόσωπα. Συνολικά θα επιδοτηθούν 1.554 ηλεκτρικά οχήματα.

Από την έναρξη του Προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, έχουν καταβληθεί ενισχύσεις ύψους 43.129.392,70 ευρώ.

