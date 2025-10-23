Το νέο ΔΣ της Ελινόιλ

Το νέο ΔΣ της ανακοίνωσε η Ελινόιλ μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.210.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατέχοντας την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη απόφασης.
Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.210.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους:
- Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνα
- Χρήστο Σορώτο του Γεωργίου καθώς και επανεξέλεξε τα επτά υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με λήξη θητείας την 7η/7/2026 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, έχει ως εξής:
- Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου
- Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη
- Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνος
- Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
- Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνος
- Πολίτης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου
- Παπαϊωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη
- Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου
- Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου
Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους:
- Σαράντη Κωνσταντίνο του Θεοδώρου
- Σορώτο Χρήστο του Γεωργίου
- Πλατή Δημήτριο του Σωτηρίου