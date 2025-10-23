Το νέο ΔΣ της Ελινόιλ

Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.210.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας:

Το νέο ΔΣ της ανακοίνωσε η Ελινόιλ μετά από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην έδρα της εταιρίας στην Κηφισιά, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 15.210.400 μετοχές, ήτοι ποσοστό 64,14% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατέχοντας την απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη απόφασης.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπουμένων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.210.400 ψήφους υπέρ, εξέλεξε ως νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας τους:

Ελευθερία Καρνέση του Σπυρίδωνα

Χρήστο Σορώτο του Γεωργίου καθώς και επανεξέλεξε τα επτά υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σύνθεση του νέου εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου με λήξη θητείας την 7η/7/2026 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2026, έχει ως εξής:

Αληγιζάκης Ιωάννης του Χρήστου Δρόλλας Λεωνίδας του Παναγιώτη Καρνέση Ανζελίκ του Σπυρίδωνος Σαράντης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου Καρνέση Ελευθερία του Σπυρίδωνος Πολίτης Κωνσταντίνος του Θεοδώρου Παπαϊωάννου Ιωάννης του Παναγιώτη Σορώτος Χρήστος του Γεωργίου Πλατής Δημήτριος του Σωτηρίου

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση καθόρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4706/2020 όπως ισχύει, τους: