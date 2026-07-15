Διεθνής πλατφόρμα ΑΙ συμβάλλει στην ανάπτυξη νέων θεραπειών - Επικεφαλής του έργου δύο Έλληνες επιστήμονες

Μια ερευνητική ομάδα του University College London (UCL), με τη συμμετοχή δύο Ελλήνων επιστημόνων, αναπτύσσει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.

Μια ερευνητική ομάδα του University College London (UCL), με τη συμμετοχή δύο Ελλήνων επιστημόνων, αναπτύσσει μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για πνευμονολογικές και ηπατικές παθήσεις, στο πλαίσιο μιας διεθνούς κοινοπραξίας. Επικεφαλής της δημιουργίας της ΑΙ πλατφόρμας AIRIS είναι δύο έλληνες επιστήμονες. Πρόκειται για τον Εμμανουήλ Τσοχατζή, Καθηγητή Ηπατολογίας στο Ινστιτούτο Ήπατος και Γαστρεντερολογικής Υγείας του UCL (Institute for Liver and Digestive Health) και τον Χρήστο Ντίου, μέλος ΔΕΠ στην Ερευνητική Μονάδα Αρχιμήδης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και συντονιστή του έργου.

Η πλατφόρμα AIRIS ενώνει 21 εταίρους από την Ευρώπη, τον Καναδά και τις ΗΠΑ για την ανάπτυξη γενετικών μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης που ενσωματώνουν βιολογικές γνώσεις και κλινικά δεδομένα. Κύριος στόχος της AIRIS είναι να δημιουργήσει ένα συνεργάτη Τεχνητής Νοημοσύνης που θα βοηθά τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα την πρόοδο των ασθενειών και να προωθήσουν την εξατομικευμένη ιατρική, δίνοντας λύσεις σε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.



Το έργο συντονίζεται από το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και υλοποιείται μέσω της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» , η οποία παρέχει την επιστημονική ηγεσία της διεθνούς κοινοπραξίας. Μέσω της AIRIS, η Μονάδα στοχεύει να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αξιόπιστων και εξηγήσιμων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για βιοϊατρική έρευνα.

Χρηματοδότηση ύψους 16,9 εκατ. ευρώ

Το έργο με την ονομασία AIRIS θα λάβει χρηματοδότηση ύψους 16,9 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο να βοηθήσει τους ερευνητές να μάθουν περισσότερα για το πώς ορισμένες ασθένειες επηρεάζουν τον οργανισμό, προκειμένου να υποδείξουν πιθανούς νέους στόχους, για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Ο καθηγητής Joseph Jacob από το Τμήμα Ιατρικής του UCL και το Ινστιτούτο Hawkes του UCL, του οποίου το εργαστήριο υπολογιστικής απεικόνισης θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, επισημαίνει: «Σε αυτή τη διεθνή συνεργασία, το Εργαστήριο Satsuma στο Ινστιτούτο Hawkes θα ποσοτικοποιήσει ανατομικές δομές στον πνευμονικό ιστό που απεικονίζεται σε διάφορες κλίμακες. Οι κλίμακες κυμαίνονται από την κλινική αξονική τομογραφία έως την απεικόνιση μικροκλίμακας με στόχο τον καλύτερο χαρακτηρισμό του τρόπου με τον οποίο η ασθένεια τροποποιεί τις υπάρχουσες δομές στον πνεύμονα. Οι πληροφορίες απεικόνισης που θα αντλήσουμε θα συνδεθούν με μοριακές αναλύσεις χρησιμοποιώντας εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται εκφυλιστικά οι ασθένειες σε μια σειρά χρόνιων πνευμονικών παθήσεων. Οι κεντρικές αρχές του έργου περιλαμβάνουν τη διαφάνεια, την αξιοπιστία, την ανίχνευση και τον μετριασμό των προκαταλήψεων, καθώς και την τεχνική εποπτεία των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για την ευθυγράμμισή τους με τις αξίες των ασθενών.»

Στόχευση σε 5 κατηγορίες νοσημάτων

Για να καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η πλατφόρμα AIRIS μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφορετικούς ιατρικούς κλάδους, το έργο στοχεύει στη διερεύνηση πέντε παθήσεων των οποίων οι βιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν την πνευμονική ίνωση, την στεατωτική ηπατική νόσο, την καρδιαγγειακή νόσο, την χρόνια νεφρική νόσο και τις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα και νόσος του Crohn. Με αυτόν τον τρόπο, το έργο AIRIS ελπίζει να αποκαλύψει άγνωστες οδούς ασθενειών για να διερευνηθούν σε μελλοντικές μελέτες.

Τι λέει ο Έλληνας καθηγητής Ηπατολογίας και Γαστρεντερολογίας

Ο Εμμανουήλ Τσοχατζής, Καθηγητής Ηπατολογίας στο Ινστιτούτο Ήπατος και Γαστρεντερολογικής Υγείας του UCL εξηγεί: «Η στεατωτική ηπατική νόσος (SLD) είναι η πιο κοινή μορφή ηπατικής νόσου, που ενδεχομένως επηρεάζει περίπου το 30% του ενήλικου πληθυσμού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ομάδα μας έχει διεξάγει εκτεταμένη έρευνα εδώ και πολλά χρόνια για να βελτιώσει την έγκαιρη ανίχνευση και την κατηγοριοποίηση κινδύνου των ατόμων με την πάθηση, συμβάλλοντας σε ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή κλινική πράξη. Η στεατωτική ηπατική νόσος είναι μία από τις πέντε κατηγορίες ασθενειών, στις οποίες θα αξιολογηθεί η νέα πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Συνεισφέροντας την κλινική και ερευνητική μας εμπειρία σε αυτή τη συνεργασία, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε σημαντικές νέες γνώσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η νόσος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, συμβάλλοντας τελικά στη βελτίωση της αναγνώρισης των ατόμων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο».

Τι επισημαίνει ο Έλληνας συντονιστής του έργου

Ο Χρήστος Ντίου, Χρήστος Ντίου, μέλος ΔΕΠ στην Ερευνητική Μονάδα «Αρχιμήδης» του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και συντονιστής του έργου για την Πλατφόρμα AIRIS, προσθέτει: «Πέρα από τα σημερινά συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, το νέο μας εργαλείο θα λειτουργεί ως ένας εικονικός συνεργάτης ικανός να βοηθά τους επιστήμονες να έχουν πρόσβαση και να εναρμονίζουν δεδομένα, να διερευνούν μηχανισμούς ασθενειών και να σχεδιάζουν αυστηρές μελέτες».

