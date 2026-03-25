Κομισιόν: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο 115 εκατ. ευρώ για ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών αιχμής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 115 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών αιχμής «σε χρόνο ρεκόρ».

Το νέο πιλοτικό μέσο, με την ονομασία «AGILE», απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες (scale-ups) στον τομέα της «νέας άμυνας» και θα στηρίξει τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για πολύ ταχύτερους κύκλους καινοτομίας, ώστε νέες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας να μπορούν να αναπτύσσονται, να δοκιμάζονται και να αξιοποιούνται επιχειρησιακά μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, αντί για χρόνια.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας δίδαξε ότι, για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, πρέπει να γίνουμε ταχύτεροι στην καινοτομία», τόνισε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν. Όπως είπε, «το AGILE είναι το νέο χρηματοδοτικό μας εργαλείο ύψους 115 εκατ. ευρώ, με στόχο να προωθήσει τις αμυντικές τεχνολογίες αιχμής από το εργαστήριο και να τις φέρει στο πεδίο με ταχύτητα ρεκόρ.»

Το AGILE προβλέπει ευέλικτη και ταχεία χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, με στόχο ο χρόνος από την υποβολή της αίτησης ως την έγκριση της επιχορήγησης να περιοριστεί στους τέσσερις μήνες. Το πρόγραμμα στοχεύει και στην επιτάχυνση του διαστήματος - σε ένα έως τρία έτη - από τη χρηματοδότηση των νέων τεχνολογιών, μέχρι την ανάπτυξη και δοκιμή τους, ως τη χρήση τους από τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει 20 έως 30 έργα, καλύπτοντας έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Προβλέπεται επίσης αναδρομική κάλυψη δαπανών, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να εντάσσουν στο έργο και έξοδα που πραγματοποίησαν ως και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ο Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους, επεσήμανε ότι «σήμερα, περίπου το 70%-80% των αμυντικών προμηθειών στις χώρες της ΕΕ - ιδίως στις χώρες με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες - κατευθύνεται κυρίως στους δέκα μεγαλύτερους αναδόχους του κλάδου». Τόνισε ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες ανατρεπτικές και χαμηλού κόστους λύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις μας» και πως δε χρειαζόμαστε μόνο έργα «υψηλής τεχνολογίας» αλλά και «λύσεις αρκετά καλές", που να οδηγούν σε μαζική παραγωγή. Όπως είπε, με το πρόγραμμα AGILE «η Επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει επιχορηγήσεις από 1 έως 5 εκατ. ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες - μια ταχύτητα σχεδόν αδιανόητη για τη γραφειοκρατία της ΕΕ.»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα, συμπληρώνοντας υφιστάμενα εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), και τα προγράμματα καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, όπως το EUDIS και το HEDI.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τώρα πρόταση κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο το AGILE να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ