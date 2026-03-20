Clean eating: Γιατί η «καθαρή» διατροφή μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την υγεία

Η έννοια της «καθαρής» διατροφής περιλαμβάνει την κατανάλωση ελάχιστα επεξεργασμένων τροφών όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους κατάσταση, όπως φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως και όσπρια.

Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν σημαντικά μειονεκτήματα στις πρακτικές της καθαρής διατροφής, όπως η έλλειψη θρεπτικών συστατικών.

Η «καθαρή» διατροφή (clean eating) είναι μια διατροφική τάση που έχει πάρει δημοτικότητα την τελευταία δεκαετία και θα μπορούσε να περιγραφεί ως η επιλογή τροφών που είναι φυσικές και υγιεινές. Αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα που είναι απαλλαγμένα από πρόσθετα, συντηρητικά και εξευγενισμένα και επεξεργασμένα συστατικά.

