Το Ιράν απειλεί να κυνηγά Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους ακόμη και στις διακοπές τους

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν σήμερα ότι θα κυνηγούν Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ακόμη και στα μέρη διακοπών τους.

«Παρακολουθούμε τους δειλούς αξιωματούχους και αξιωματικούς σας, τους διαβολικούς πιλότους και στρατιώτες σας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Αμπολφάζλ Σεκαρτσί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

«Από τώρα και στο εξής, με βάση τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς, παραθαλάσσια θέρετρα, τουριστικές τοποθεσίες και χώροι διασκέδασης σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι πλέον ασφαλή μέρη για εσάς», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

