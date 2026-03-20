Παρεμβάσεις Στασινού (ΤΕΕ) για νερό και μεταβιβάσεις ακινήτων

Πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση κανόνων και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το νερό, αναμένεται να αναλάβει το επόμενο διάστημα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Γιώργος Στασινός, κατά τη συμμετοχή του στο πάνελ «Έργα, επενδύσεις και αποχέτευση-Το στοίχημα των υποδομών», στο πλαίσιο του 2nd Greek Water Summit.

Ο κ. Στασινός τόνισε ότι στη χώρα απουσιάζει ένας συνεκτικός σχεδιασμός, επισημαίνοντας πως «συχνά τον επικαλούμαστε, αλλά στην πράξη δεν υπάρχει ολοκληρωμένος και συντονισμένος σχεδιασμός». Προανήγγειλε ότι «εμείς σαν ΤΕΕ θα πάρουμε πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα γιατί πρέπει να μπουν κανόνες και στο τέλος πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της χώρας και των πολιτών». Υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις γίνονται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα οι διαφορετικοί φορείς να κινούνται χωρίς κοινή κατεύθυνση και πρόσθεσε ότι στο ζήτημα της διαχείρισης του νερού δεν υπάρχει μία ενιαία λύση, αλλά απαιτείται συνδυασμός πολιτικών και εργαλείων. Όπως ανέφερε, «δεν θέλουμε μόνο φράγματα ή μόνο αφαλατώσεις», αλλά μια ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας, όπως η νησιωτικότητα και οι έντονες εποχικές μεταβολές του πληθυσμού λόγω τουρισμού.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων δεν μπορεί να αποτελεί ευθύνη ενός μόνο φορέα, επισημαίνοντας ότι «δεν μπορεί να τα λύσει όλα ούτε η μία κυβέρνηση, ούτε ένα υπουργείο, ούτε μία περιφέρεια», αλλά απαιτείται συμμετοχή και ευθύνη από όλους τους εμπλεκόμενους. Αναφερόμενος στις συγκρούσεις συμφερόντων που αναπτύσσονται γύρω από τα έργα υποδομών, ανέφερε ότι απαιτείται ισχυρός ρόλος της Πολιτείας ως ρυθμιστή, ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον. Όπως σημείωσε, «κάποιος πρέπει να παίξει τον ρόλο του διαιτητή, ακόμη και του "κακού", ώστε να βρεθεί η ισορροπία», προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «αν θέλει η κυβέρνηση μπορούμε να συμβάλλουμε και να κάνουμε εμείς τον "κακό" ως επιστημονικός φορέας».

Στη δεύτερη παρέμβασή του, ο Γιώργος Στασινός αναφέρθηκε στην καθυστέρηση που παρατηρείται στη λήψη μέτρων σε μία σειρά από ζητήματα, φέρνοντας ως παράδειγμα το κυκλοφοριακό, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα «ξεκινάμε να σχεδιάζουμε όταν το πρόβλημα μας αναγκάσει», γεγονός που, όπως παρατήρησε, οδηγεί σε καθυστερημένες και ανεπαρκείς λύσεις. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα όπου η κεντρική διοίκηση απευθύνθηκε στο ΤΕΕ προκειμένου να δώσει λύσεις σε χρονίζοντα ζητήματα. «Συνήθως μας φωνάζουν όταν δεν λύνονται τα προβλήματα» σημείωσε και ανέφερε ενδεικτικά τον προσεισμικό έλεγχο δημόσιων κτιρίων που έγινε για πρώτη φορά στη χώρα από το ΤΕΕ. «Μέσα σε έναν χρόνο πραγματοποιήθηκαν περίπου 25.000 έλεγχοι, μετά από δεκαετίες αδράνειας» σημείωσε. Απέδωσε την αποτελεσματικότητα αυτή στο γεγονός ότι «υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και θέλουν να αξιοποιηθούν».

Ανέδειξε επίσης τη σημασία του πολιτικού κύκλου, σημειώνοντας ότι η έλλειψη κινήτρων για έργα που ολοκληρώνονται σε βάθος χρόνου λειτουργεί ανασταλτικά για τον σχεδιασμό. Όπως είπε, «δεν υπάρχει η ίδια βούληση για έργα που δεν θα εγκαινιαστούν εντός της ίδιας θητείας». Παράλληλα, υπογράμμισε τον ρόλο της δημόσιας πίεσης και των Μέσων Ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι «αν δεν υπάρξει πίεση μέσα από τη δημοσιότητα, συχνά τα προβλήματα δεν λύνονται», προσθέτοντας ότι η πολιτική λειτουργεί πλέον σε μεγάλο βαθμό επικοινωνιακά. Καταλήγοντας, ο Γιώργος Στασινός επανέλαβε την ετοιμότητα του ΤΕΕ λέγοντας ότι «θα πάρουμε πολλές πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα για το θέμα του νερού. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασμός. Δεν πρέπει να λέμε ότι το λύσαμε τώρα το πρόβλημα επειδή έβρεξε. Πρέπει να το λύσουμε με ορίζοντα τα επόμενα 100 χρόνια», ενώ κλείνοντας σχολίασε ότι «πριν 100 χρόνια έγιναν σπουδαία πράγματα. Ιδρύθηκε το ΤΕΕ, η ΕΥΔΑΠ, ο Ολυμπιακός. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς μετά από 100 χρόνια».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στη συζήτηση για τα θέματα διαχείρισης και υποδομών υδάτων στο 2nd Greek Water Summit, επεσήμανε την έλλειψη ολοκληρωμένου, μακροπρόθεσμου, συνεκτικού και συντονισμένου σχεδιασμού στην Ελλάδα για τις υποδομές και τη διαχείριση του νερού. Υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας κυβέρνησης, υπουργείων, περιφερειών και άλλων φορέων, καθώς και τη δυσκολία αντιμετώπισης των προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής και πληθυσμιακής ποικιλομορφίας, ειδικά στα νησιά και τις τουριστικές περιοχές. Τόνισε ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση, αλλά απαιτείται ισορροπία μεταξύ συμφερόντων και αναγκών της χώρας, με την κυβέρνηση να αναλαμβάνει ρόλο «διαιτητή». Το Τεχνικό Επιμελητήριο σκοπεύει να αναλάβει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση του νερού, θέτοντας κανόνες και σχεδιασμό που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών.

Από τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού στο 2nd Greek Water Summit προκύπτει ότι:

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας λειτουργεί ως θεσμικός σύμβουλος του κράτους σε τεχνικά θέματα και μπορεί να εκφράσει πιο ελεύθερα την άποψή του, πέρα από τις πολιτικές σκοπιμότητες. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό και την επίλυση των προβλημάτων υποδομών και νερού, συμβάλλοντας ως επιστημονικός φορέας στην εξεύρεση ισορροπιών ανάμεσα στα συμφέροντα και τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών.

Η κύρια δυσκολία στα θέματα υδάτων είναι η έλλειψη ολοκληρωμένου και συντονισμένου σχεδιασμού, καθώς και η πολυπλοκότητα των προβλημάτων λόγω της νησιωτικής γεωγραφίας, της διαφορετικής πληθυσμιακής δυναμικής και των εποχικών μεταβολών, όπως ο τουρισμός. Επιπλέον, δεν υπάρχει μία μοναδική λύση, αλλά απαιτείται συνδυασμός μέτρων όπως φράγματα, αφαλατώσεις και άλλες παρεμβάσεις.

Η επίλυση των προβλημάτων απαιτεί συλλογική ευθύνη και συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, υπουργείων, περιφερειών και άλλων εμπλεκόμενων φορέων. Κάθε φορέας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του και να συμβάλλει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των λύσεων.

Η κυβέρνηση πρέπει να θέσει κανόνες και να διασφαλίσει ότι οι λύσεις εξυπηρετούν τις ανάγκες της χώρας και των πολιτών, όχι μόνο τα οικονομικά συμφέροντα.

Ειδικά στα υδάτων, υπάρχει ανάγκη για σταθερό, μακροπρόθεσμο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας.

Τυχόν κατάργηση του τοπογραφικού σε μεταβιβάσεις ακινήτων διακινδυνεύει την ασφάλεια των συναλλαγών και εμποδίζει την προσπάθεια ψηφιοποίησης της χώρας

Σχετικά με την προβλεπόμενη κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής τοπογραφικού κατά τη διαδικασία μεταβίβασης ακινήτου σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης, με το Κτηματολόγιο σε λειτουργία και κυρωμένη πράξη εφαρμογής, η οποία συζητείται στη Βουλή, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ ζητά ομόφωνα την απόσυρση-κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. Και αυτό γιατί διακινδυνεύουν τόσο η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές ακινήτων, όσο και το διαχρονικό εγχείρημα της Πολιτείας για τη ψηφιοποίηση του χώρου και τη δημιουργία ολοκληρωμένων γεωχωρικών δεδομένων, ενώ παράλληλα ενδέχεται να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα φιλοδοξεί να λύσει η διάταξη.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Η κατάργηση της σύνταξης και υποβολής τοπογραφικών σε ψηφιακή μορφή και εξαρτημένα από το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς, αποτελεί “νάρκη” στα θεμέλια της προσπάθειας ψηφιοποίησης του συνόλου του χώρου στην πατρίδα μας. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει στο μέλλον αν δεν υπάρχουν πλήρη γεωχωρικά δεδομένα για το σύνολο της επικράτειας. Και η συγκεκριμένη διάταξη, έτσι όπως έχει διατυπωθεί, θα οδηγήσει στο να υπάρξουν “μαύρες τρύπες” μέσα στις πόλεις, χωρίς ψηφιακή αποτύπωση του χώρου με ακρίβεια.

Όλοι μας θέλουμε και έμπρακτα προσπαθούμε για τη ψηφιοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας. H κατάργηση υποβολής ψηφιακών τοπογραφικών στις μεταβιβάσεις ακινήτων, όμως, θα οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου και πισωγύρισμα στην προσπάθεια ψηφιακής αποτύπωσης, με ακρίβεια, σε ολόκληρη τη χώρα. Αλλά στο συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να πούμε ορισμένες αλήθειες: η χώρα επέλεξε ιστορικά, για να ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο, να αποτυπώσει τα δικαιώματα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ψηφιακού τοπογραφικού. Στις εντός σχεδίου περιοχές ψηφιακή αποτύπωση υπάρχει σε νεότερες πράξεις εφαρμογής που αποτυπώνονται με κάποια ακρίβεια τα όρια των οικοπέδων. Αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιοχές της χώρας, ιδίως εκεί που οι πράξεις εφαρμογής έχουν γίνει πριν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, εξαρτημένων κατά ΕΓΣΑ.

Στην πραγματικότητα, η μεταβίβαση ακινήτου με κτίσμα, ήδη γίνεται από συμβαιολογράφους χωρίς υποβολή νέου τοπογραφικού σε περιοχές εντός σχεδίου, με λειτουργούν Κτηματολόγιο και κυρωμένη πράξη εφαρμογής, όταν υφίσταται ΗΤΚ ή υπάρχουν τα ψηφιακά δεδομένα αποτύπωσης του χώρου και δεν υπάρχουν αμφιβολίες και ερωτηματικά, όπως έχει βεβαιώσει μηχανικός. Η γενικευμένη κατάργηση της συμβολής μηχανικού στην ακριβή αποτύπωση του χώρου - έκτασης που μεταβιβάζεται ακόμη και σε αδόμητα οικόπεδα, δεν οδηγεί σε απλοποίηση διαδικασιών αλλά στο να “κλείνουμε τα μάτια” στα υπάρχοντα προβλήματα: οικοδομησιμότητας, ακρίβειας έκτασης, ορίων κλπ. Με λίγα λόγια, κινδυνεύουμε να μεταβιβάζονται οικόπεδα με έκταση, όρια ή σχήμα “στο περίπου”.

Η Βουλή και η κυβέρνηση μπορούν και οφείλουν να ακούσουν τις παρατηρήσεις των τεχνικών και επιστημονικών φορέων που έχουν κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση και τη δημόσια συζήτηση και να επιλέξουν τον δρόμο της προόδου και του ορθολογισμού. Και της συμβατότητας με βασικές εθνικές στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις που δίνει η Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE και εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υπάρξει και μεταβατικό διάστημα για μια αντίστοιχη ρύθμιση και διάλογος για τις λεπτομέρειες και τις επιμέρους προσαρμογές στη νομοθεσία και για τα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν, πριν την καθιέρωση ενός τέτοιου μέτρου».

Το ΤΕΕ σημειώνει ότι από το δημόσιο διάλογο που έχει ήδη γίνει, στις συζητήσεις και στις τοποθετήσεις σε Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ και τη συζήτηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έχουν αναδειχθεί σημαντικά σημεία προβληματισμού.