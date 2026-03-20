Στην Αυστραλία η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Το πρωί της Τρίτης, στις 10:00 τοπική ώρα (2:00 το πρωί ώρα Ελλάδας), η φον ντερ Λάιεν θα συναντηθεί στην Καμπέρα με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανίζι.

Στην Αυστραλία μεταβαίνει την επόμενη εβδομάδα η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αποβλέποντας στην περαιτέρω διεύρυνση της μακροχρόνιας συνεργασίας της ΕΕ με την Καμπέρα.

Η κα Λάιεν θα συνοδεύεται από τον Επίτροπο Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας Μάρος Σέφτσοβιτς, καθώς οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται τα τελευταία κεφάλαια μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών η οποία, εάν συναφθεί, θα ενισχύσει σημαντικά την εταιρική σχέση μεταξύ των λαών και των επιχειρήσεων της Ευρώπης και της Αυστραλίας.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές εντάσσονται στις προσπάθειες της ΕΕ να καταστεί πιο ανεξάρτητη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα στο εσωτερικό της και δημιουργώντας ένα αξιόπιστο παγκόσμιο δίκτυο συμφωνιών και εταίρων.

Επίσης, αυτή θα είναι η ευκαιρία να ανακοινωθεί η εταιρική σχέση με την Αυστραλία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Εκτός από τις εμπορικές σχέσεις, αναμένεται να συζητήσουν πώς η στενότερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, των πρώτων υλών και της καινοτομίας (για την προώθηση της ενεργειακής και της ψηφιακής μετάβασης) μπορεί να αυξήσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ και της Αυστραλίας σε μια γεωπολιτικά ταραχώδη εποχή.

H Πρόεδρος και ο Πρωθυπουργός θα κάνουν εναρκτήριες δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους και θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά, στις 11:45 τοπική ώρα (3:45 ώρα Ελλάδας).

Μετά τη συνάντησή τους, γύρω στο μεσημέρι, η φον ντερ Λάιεν και ο Αλμπανίζι θα συμμετάσχουν σε σύνοδο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου της Αυστραλίας, όπου και οι δύο θα εκφωνήσουν ομιλίες.

Οι δηλώσεις και η ομιλία της Λάιεν θα μεταδοθούν ζωντανά στο EBS. Στη συνέχεια, το απόγευμα, η Λάιεν θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες, με εκπροσώπους του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου από την Ευρώπη και την Αυστραλία.

Την Τετάρτη, η Πρόεδρος θα επισκεφθεί τη στρατιωτική βάση Garden Island Naval Precinct. Θα ανταλλάξει απόψεις με αυστραλιανούς αξιωματούχους ασφαλείας και εκπροσώπους ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής. Τέλος, στις 12:00 τοπική ώρα (4:00 ώρα Ελλάδας), θα απευθύνει ομιλία σε μια εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί από το Ευρω-αυστραλιανό Επιχειρηματικό Συμβούλιο.