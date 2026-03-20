Στο 12,7637% το ποσοστό της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ

Σε 12,7637% αυξήθηκε η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ μέσω της θυγατρικής της Urban Services Single Member Α.Ε. από 9,9468% που κατείχε προηγουμένως.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης την οποία έλαβε από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στις 19.03.2026, ότι στις 19 Μαρτίου 2026 απέκτησε έμμεσα δικαιώματα ψήφου, μέσω της URBAN SERVICES Single Member Α.Ε. (100% θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.), και ανήλθε του ορίου του 10%.

Συγκεκριμένα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατέχει πλέον 13.593.370 δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 12,7637% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από 9,9468% που κατείχε πριν τις 19 Μαρτίου 2026.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 3556/2007 στοιχεία για την πλήρη αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.