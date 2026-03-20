«Πυρά» Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: «Είστε δειλοί, θα το θυμόμαστε»

«Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μία χάρτινη τίγρης! Είστε δειλοί, και θα το θυμόμαστε» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Νέα επίθεση εξαπέλυσε σήμερα κατά των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων του ο Ντόναλντ Τραμπ για μη υποστήριξη στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αποκαλώντας τους «δειλούς». «Χωρίς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ είναι μία χάρτινη τίγρης!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τώρα που η μάχη κερδήθηκε στρατιωτικά, με πολύ μικρό κίνδυνο για αυτούς, παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκάζονται να πληρώσουν, αλλά δεν θέλουν να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, έναν απλό στρατιωτικό ελιγμό που είναι ο μοναδικός λόγος για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Τόσο εύκολο για αυτούς να το κάνουν, με τόσο μικρό κίνδυνο», έγραψε. «Είστε δειλοί, και θα το θυμόμαστε», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει παράπονα ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να συμμετάσχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, κι όμως εξακολουθούν να παραπονιούνται για τις υψηλές τιμές του πετρελαίου. Ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους μεγάλους συμμάχους των ΗΠΑ και άλλους, με κανέναν από τους οποίους δεν διαβουλεύτηκε ούτε συμβουλεύτηκε για τον πόλεμο, να βοηθήσουν στη θωράκιση της ασφάλειας της ναυσιπλοϊας μέσω των Στενών του Ορμούζ, που το Ιράν έκλεισε μετά την έναρξη ης αμερικανοισραηλινής επίθεσης.

Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Ιαπωνία και Καναδάς δεσμεύτηκαν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες να ενώσουν τις δυνάμεις τους για «κατάλληλες προσπάθειες για να διασφαλίσουν την ασφαλή διέλευση μέσω των Στενών». Ωστόσο, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ξεκαθάρισε ότι αυτό προϋποθέτει τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε μετά από μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και η προώθηση της αποκλιμάκωσης είναι «το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε», προσθέτοντας: «Δεν έχω ακούσει κανέναν εδώ να εκφράζει την προθυμία να εισέλθει σε αυτό τον πόλεμο - το αντίθετο μάλιστα».

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ

Το ΝΑΤΟ αποφάσισε να αποσύρει την αποστολή του από το Ιράκ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τόνισαν σήμερα πολλαπλές πηγές, με το ΝΑΤΟ να κάνει λόγο για «προσαρμογή» στην ανάπτυξή του στη χώρα αυτή.

Το ΝΑΤΟ βρίσκεται στη διαδικασία «προσαρμογής» της ανάπτυξης της αποστολής του στο Ιράκ, αφού αξιωματούχοι ασφαλείας στη Βαγδάτη ανακοίνωσαν μια «προσωρινή» αποχώρηση από την επιχείρηση, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, Άλισον Χαρτ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι προσαρμόζουμε την ανάπτυξή μας στο πλαίσιο της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ (...). Η ασφάλεια του προσωπικού μας είναι ύψιστης σημασίας», τόνισε η Χαρτ σε ανακοίνωση, αρνούμενη να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες για «λόγους ασφαλείας».

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πολιτικός διάλογος και η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Ιράκ θα συνεχιστούν, «μεταξύ άλλων μέσω της Αποστολής του ΝΑΤΟ στο Ιράκ».

«Ολόκληρη η αποστολή έχει αποσυρθεί» με εξαίρεση ένα μικρό απόσπασμα Τούρκων και Ρουμάνων, επιβεβαίωσε ένας Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας. Τουλάχιστον 45 «Αμερικανοί στρατιωτικοί» έφυγαν από την ιρακινή βάση στο κέντρο της Βαγδάτης σήμερα πρωί, όπου βρίσκεται η μη πολεμική αποστολή του ΝΑΤΟ, η οποία ξεκίνησε το 2018, σύμφωνα με αυτήν την πηγή.

«Πρόκειται για προσωρινή αποχώρηση. Ανησυχούν για την κατάσταση», τόνισε ένας Ιρακινός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. «Ενημέρωσαν την κυβέρνηση και δεν υπάρχει διαφωνία» με τις ιρακινές αρχές, πρόσθεσε. Σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, μεταφέρονται εκτός Ιράκ.

«Η αποστολή συνεχίζεται αλλά μεταφέρεται», επιβεβαίωσε μια πηγή εντός του γαλλικού γενικού επιτελείου. Από τον Μάιο του 2025, αυτή η αποστολή του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό τη διοίκηση Γάλλου στρατηγού.

Η Αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ είναι μια μη πολεμική αποστολή που επικεντρώνεται στην παροχή συμβουλών και την ενίσχυση των ιρακινών στρατιωτικών και ασφαλιστικών δυνατοτήτων, η οποία ξεκίνησε το 2018. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες» προσωπικό από διάφορες χώρες μέλη της Συμμαχίας, καθώς και την Αυστρία και την Αυστραλία.

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες του Ιράκ έχουν εξαπολύσει επιθέσεις κατά της αμερικανικής παρουσίας στη χώρα, στοχεύοντας βάσεις που στεγάζουν στρατιωτικό προσωπικό, διπλωματικές αποστολές και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ