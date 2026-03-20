Eurobank: Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος στο δ.σ. η κ. Alexandra Reich

Με τον ορισμό της κας Alexandra Reich ενισχύεται περαιτέρω η εκπροσώπηση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 20 Μαρτίου 2026, όρισε την κα Alexandra Reich ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος, με ισχύ της παραίτησής του στις 27 Ιουνίου 2025, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κ. Jawaid Mirza, για θητεία ίση με το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος μέλους, η οποία λήγει στις 23 Ιουλίου 2027 και παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση για το έτος 2027.

Η κα Alexandra Reich είναι σήμερα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ING Group και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Cellnex Telecom και Delta Fiber. Διαθέτει περισσότερα από 20 έτη διεθνούς εμπειρίας σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε οργανισμούς τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της θέσης της Διευθύνουσας Συμβούλου και άλλων ηγετικών ρόλων σε επίπεδο Ομίλου στον Όμιλο Telenor, καθώς και ανώτερων διοικητικών θέσεων στη Swisscom. Στο πλαίσιο αυτών των θέσεων, ηγήθηκε εκτεταμένων επιχειρησιακών αναδιαρθρώσεων, προγραμμάτων ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού και σύνθετων οργανωτικών αναδιαρθρώσεων, επιτυγχάνοντας μετρήσιμες βελτιώσεις στην απόδοση και την αξία για τους μετόχους. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην υλοποίηση στρατηγικής, στην κατανομή κεφαλαίων, στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, στη διαχείριση σχέσεων με ενδιαφερόμενα μέρη και επενδυτές, καθώς και στη διακυβέρνηση εισηγμένων πολυεθνικών οργανισμών.

Με τον ορισμό της κας Alexandra Reich ενισχύεται περαιτέρω η εκπροσώπηση των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για διαφοροποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Διαφοροποίησης των Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, η οποία έχει υιοθετηθεί βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού και ελληνικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου καθώς και των διεθνών βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης.

Τέλος, ο ορισμός της κας Alexandra Reich θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει και για τον οριστικό ορισμό της κας Reich ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., ενώ έχει ήδη εκκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης του νέου μέλους από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.