Βρετανία: Στα 29 τα κρούσματα από την επιδημία μηνιγγίτιδας - Εμβολιάστηκαν 2.360 άτομα

Μια πρώτη εργαστηριακή ανάλυση για το εμβόλιο μηνιγγίτιδας έδειξε θετικά αποτελέσματα, ανακοίνωσαν οι βρετανικές υγειονομικές αρχές, ύστερα από την πρόσφατη επιδημία

Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανίας δήλωσαν σήμερα ότι μια πρώτη εργαστηριακή ανάλυση έδειξε ότι το εμβόλιο που προσφέρεται στους φοιτητές παρέχει προστασία απέναντι στο στέλεχος της μηνιγγίτιδας που ευθύνεται για το πρόσφατο ξέσπασμα στη νοτιοανατολική Αγγλία από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) ανέφερε ότι το στέλεχος ανήκει σε μια ομάδα μηνιγγιτιδόκοκκων γνωστών ως ST-41/44, η οποία κυκλοφορεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η επιβεβαίωση ότι το εμβόλιο Bexsero καλύπτει το στέλεχος «καθησυχάζει σε σημαντικό βαθμό», ανέφερε η υπηρεσία, ενώ η περαιτέρω ανάλυση θα συνεχιστεί. Η UKHSA δήλωσε ότι 2.360 άτομα έχουν πλέον εμβολιαστεί και περίπου 9.840 σχήματα αντιβιοτικών έχουν χορηγηθεί ως μέρος της απόκρισης.

Ο αριθμός των αναφερόμενων κρουσμάτων της επιδημίας μηνιγγιτιδόκοκκου αυξήθηκε από 27 σε 29, συμπεριλαμβανομένων 15 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Αυτός ο νέος απολογισμός περιλαμβάνει 11 κρούσματα που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι αρχές επέκτειναν τη λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων χθες Πέμπτη, αφού οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι δεν ήταν ακόμη σε θέση να πουν ότι η έξαρση έχει περιοριστεί. Η Βρετανία καταγράφει συνήθως περίπου ένα κρούσμα διηθητικής μηνιγγίτιδας την ημέρα, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις.

Η έξαρση έχει προκαλέσει υψηλή ζήτηση για το εμβόλιο MenB σε εθνικό επίπεδο, με την αλυσίδα φαρμακείων Boots να αναφέρει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι τα αποθέματα σε όλη τη Βρετανία ήταν περιορισμένα.

Στο μεταξύ, ένας εργαζόμενος στη γαλλική εταιρεία πυρηνικών καυσίμων Orano La Hague στη Νορμανδία πέθανε από μηνιγγίτιδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εταιρεία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η υπόθεση πιθανόν να συνδέεται με την περίπτωση της Βρετανίας.

Ο υπάλληλος πέθανε χθες Πέμπτη από διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη, ανακοίνωσε η εταιρεία. Περίπου 50 άνθρωποι είχαν έρθει σε στενή επαφή με τον υπάλληλο, οι οποίοι θα λάβουν προληπτική αντιβιοτική θεραπεία για 48 ώρες και θα πρέπει να παραμείνουν στα σπίτια τους για δέκα ημέρες μέχρι τις 29 Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ