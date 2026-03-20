Καθ' οδόν για τέταρτη συναπτή εβδομάδα απωλειών η Wall Street

Πρόσω ολοταχώς για την τέταρτη εβδομάδα απωλειών της βρίσκεται η Wall Street με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις τιμές του πετρελαίου στο επίκεντρο. Φυσικά, από το επενδυτικό μικροσκόπιο δεν ξεφεύγουν η απόφαση της Fed για τα επιτόκια και η Συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ καθώς υπάρχουν φόβοι για αναθέρμανση της πληθωριστικής λαίλαπας από το ξέσπασμα ενεργειακής κρίσης από την σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν - Ισραήλ, απομακρύνοντας από τον ορίζοντα τυχόν μειώσεις στο κόστος δανεισμού.

Ο Dow Jones υποχωρεί 0,27% στις 45.892 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,48% στις 6.575 μονάδες και ο Nasdaq διολισθαίνει 0,76% στις 21.928 μονάδες. Οι κύριοι αμερικανικοί χρηματιστηριακοί δείκτες βαδίζουν προς «κόκκινο 4x4» σε επίπεδο εβδομάδας, με τον Dow Jones να μετρά πτώση 1,2%, τον S&P 500 να καταγράφει απώλειες 0,4% και τον Nasdaq να χάνει 0,1%. Τόσο ο Dow Jones όσο και ο Nasdaq πλησιάζουν σε έδαφος διόρθωσης ενώ ο S&P 500 απέχει περίπου 5% από την «κορυφή» του.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Unlimited, Μπομπ Έλιοτ, πιστεύει ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι υπερβολικά αισιόδοξη για τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει ο πόλεμος στα κέρδη και την οικονομία. Ο βιομηχανικός δείκτης βρίσκεται 8,3% κάτω από το ιστορικό υψηλό που σημείωσε στις 10 Φεβρουαρίου, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης απέχει σχεδόν 8% από το ρεκόρ όλων των εποχών στις 29 Οκτωβρίου.

Η χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόσθετη μεταβλητότητα την Παρασκευή λόγω του τετραπλού witching - της τριμηνιαίας λήξης των stock options, των index options, των index futures και των single-stock futures που συμβαίνει 4 φορές το χρόνο. Καθώς τρισ. δολάρια σε derivatives εξέρχονται από το ταμπλό, το γεγονός τείνει να οδηγήσει σε μεγαλύτερους όγκους συναλλαγών και πιο έντονες ενδοημερήσιες διακυμάνσεις χάρη στο rebalancing ή την ανατροπή των θέσεων των επενδυτών.

«Όλη η δράση εξαρτάται από το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», τόνισε ο Σκοτ Ρεν, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής παγκόσμιων αγορών στο Wells Fargo Investment Institute. «Πιστεύουμε ότι θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες. Όταν κοιτάς τις μετοχές σε σύγκριση με τα ομόλογα, οι αγορές προεξοφλούν ισχυρότερη ανάπτυξη. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Τα νοικοκυριά ουσιαστικά χάνουν περίπου το 1% έως 2% της πραγματικής αγοραστικής τους δύναμης, ακόμη και αν αυτή η σύγκρουση επιλυθεί αύριο» κατέληξε.